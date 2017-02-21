ГИБДД проверяет скорость чтения водителей

Эксперты говорят, что малоформатные дорожные знаки, которые в качестве эксперимента устанавливают в центре Москвы, требуют снижения скоростного лимита в городе: в противном случае они могут быть нечитаемы для водителя. Это следует из заключения Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. В мэрии Москвы говорят, что выводы об условиях применения знаков можно сделать только после окончания эксперимента.

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При этом, как выяснил «Ъ», в правительстве обсуждается вопрос о возвращении штрафа за превышение скоростного режима на 10 км/ч (сейчас можно безнаказанно превышать лимит на 20 км/ч). В Научно-исследовательском центре безопасности дорожного движения (НИЦ БДД, входит в систему Госавтоинспекции) МВД России по запросу «Ъ» провели юридическую оценку эксперимента, который проводится в центре Москвы, по применению малоформатных дорожных знаков. Провести его, напомним, поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов, инициаторами выступили Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и экспертный центр Probok.net. Идея заключалась в том, чтобы упорядочить внешний вид дорожных указателей: многие из них слишком крупные и портят внешний вид улиц.

В рамках пилотного проекта 2 февраля 2017 года на улицах Большая Никитская, в Гранатном и Брюсовом переулках, на Малой Никитской улице, в Скарятинском переулке установили новые знаки (в 1,2−1,5 раза меньше стандартных габаритов), помимо этого были демонтированы ряд информационных табличек. По данным «Ъ», аналогичная инициатива прорабатывается властями Санкт-Петербурга, Саратова и нескольких других городов.

Уменьшение размеров отдельных указателей, пояснили «Ъ» в НИЦ БДД, допускается согласно нацстандарту ГОСТ Р 52290−2004.

«В то же время при условии обеспечения безопасности движения уменьшение типоразмеров знаков считаем допустимым, если это не противоречит межгосударственному стандарту ГОСТ 32945–2014 , — отметили в НИЦ.— В нем установлен выбор типоразмеров знаков в зависимости от скорости движения и типа покрытия автодороги». Таким образом, пояснили «Ъ» в центре, знаки наименьшего типоразмера могут быть установлены на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 км/ч включительно. При этом, отмечают в НИЦ, в КоАП РФ отсутствует наказание за превышение скорости на 20 км/ч и менее: таким образом, при фактическом ограничении скорости 50−60 км/ч водитель безнаказанно едет 70−80 км/ч.

Учитывая данное обстоятельство, знаки уменьшенного типоразмера, по нашему мнению, можно устанавливать на участках с максимальной разрешенной скоростью до 40 км/ч. НИЦ БДД

В столичном Центре организации дорожного движения «Ъ» заявили: в России допускается применение нестандартных указателей по согласованию с ГИБДД. «Данный проект является пилотным, и пока рано говорить о его повсеместном использовании. Для качественного и полноценного анализа эксперимента ЦОДД работает совместно с учеными и экспертами, — заявили в организации.— Эксперимент продлится примерно полгода, после чего будет принято решение об использовании новых указателей». Искусственно ограничивать скорость движения в зоне эксперимента не нужно, считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

На этих улицах и так узкие полосы, островки безопасности и много пешеходных переходов. В результате водители снижают скорость самостоятельно и едут медленнее, чем 60 км/ч. При этом сами знаки стали гораздо более различимы и перестали сливаться друг с другом. Александр Шумский глава экспертного центра Probok.net



Еще до начала эксперимента ЦОДД заказывал исследование на эту тему в Московском автодорожном институте (МАДИ). «Мы говорили о том, что уменьшение размеров знаков должно происходить пропорционально снижению скорости, — пояснил “Ъ” проректор МАДИ Султан Жанказиев.— Мы проводили испытания: некоторые знаки хорошо читаются на скоростях не более 50−60 км/ч. Однако фактическая скорость с учетом “штрафного зазора” составляет 70−80 км/ч».

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