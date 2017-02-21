ГИБДД проверяет скорость чтения водителей
Малоформатные знаки могут быть дополнены сокращенным скоростным лимитом.
Малоформатные знаки могут быть дополнены сокращенным скоростным лимитом.
Эксперты говорят, что малоформатные дорожные знаки, которые в качестве эксперимента устанавливают в центре Москвы, требуют снижения скоростного лимита в городе: в противном случае они могут быть нечитаемы для водителя.
Это следует из заключения Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. В мэрии Москвы говорят, что выводы об условиях применения знаков можно сделать только после окончания эксперимента.
При этом, как выяснил «Ъ», в правительстве обсуждается вопрос о возвращении штрафа за превышение скоростного режима на 10 км/ч (сейчас можно безнаказанно превышать лимит на 20 км/ч).
В
Провести его, напомним, поручил первый
В рамках пилотного проекта 2 февраля 2017 года на улицах Большая Никитская, в Гранатном и Брюсовом переулках, на Малой Никитской улице, в Скарятинском переулке установили новые знаки (в 1,2−1,5 раза меньше стандартных габаритов), помимо этого были демонтированы ряд информационных табличек. По данным «Ъ», аналогичная инициатива прорабатывается властями
«В то же время при условии обеспечения безопасности движения уменьшение типоразмеров знаков считаем допустимым, если это не противоречит межгосударственному стандарту
При этом, отмечают в НИЦ, в КоАП РФ отсутствует наказание за превышение скорости на 20 км/ч и менее: таким образом, при фактическом ограничении скорости 50−60 км/ч водитель безнаказанно едет 70−80 км/ч.
Учитывая данное обстоятельство, знаки уменьшенного типоразмера, по нашему мнению, можно устанавливать на участках с максимальной разрешенной скоростью до 40 км/ч.
В столичном Центре организации дорожного движения «Ъ» заявили: в России допускается применение нестандартных указателей по согласованию с ГИБДД.
«Данный проект является пилотным, и пока рано говорить о его повсеместном использовании. Для качественного и полноценного анализа эксперимента ЦОДД работает совместно с учеными и экспертами, — заявили в организации.— Эксперимент продлится примерно полгода, после чего будет принято решение об использовании новых указателей». Искусственно ограничивать скорость движения в зоне эксперимента не нужно, считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.
На этих улицах и так узкие полосы, островки безопасности и много пешеходных переходов. В результате водители снижают скорость самостоятельно и едут медленнее, чем 60 км/ч. При этом сами знаки стали гораздо более различимы и перестали сливаться друг с другом.
Еще до начала эксперимента ЦОДД заказывал исследование на эту тему в Московском автодорожном институте (МАДИ). «Мы говорили о том, что уменьшение размеров знаков должно происходить пропорционально снижению скорости, — пояснил “Ъ” проректор МАДИ Султан Жанказиев.— Мы проводили испытания: некоторые знаки хорошо читаются на скоростях не более 50−60 км/ч. Однако фактическая скорость с учетом “штрафного зазора” составляет 70−80 км/ч».
С другой стороны, говорит господин Жанказиев, если сегодня поставить знаки, ограничивающие скорость на уровне 30−40 км/ч (для достижения фактической скорости 50−60 км/ч), то «их потом придется переставлять, это создаст хаос и неразбериху». Связано это с тем, что «в ближайшее время зазор будет отменен или сокращен», уверен Султан Жанказиев.
Напомним, штраф за превышение скоростного лимита более чем на 10 км/ч действовал до 1 сентября 2013 года, после чего был введен «штрафной зазор» в 20 км/ч. В 2015 году МВД подготовило законопроект о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч, что было бурно воспринято автомобильным сообществом.
После этого, рассказали «Ъ» несколько знакомых с ситуацией источников, поправки к КоАП обсуждались в правительстве РФ, где столичные власти предложили одновременно с введением штрафа ограничить скорость в городах уровнем 50 км/ч (в итоге фактически разрешенной скоростью станет 60 км/ч, при ее превышении грозит штраф).
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что во избежание «социальных последствий» достаточно было бы установить норматив в 50 км/ч (городские власти могут это сделать и без поправок к КоАП), а скоростной режим на трассах не менять. По данным «Ъ», в ближайшее время вопрос о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч может быть вновь вынесен на обсуждение в Белом доме.
Иван Буранов