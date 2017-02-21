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08:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ГИБДД проверяет скорость чтения водителей

Малоформатные знаки могут быть дополнены сокращенным скоростным лимитом.

Эксперты говорят, что малоформатные дорожные знаки, которые в качестве эксперимента устанавливают в центре Москвы, требуют снижения скоростного лимита в городе: в противном случае они могут быть нечитаемы для водителя.

Это следует из заключения Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. В мэрии Москвы говорят, что выводы об условиях применения знаков можно сделать только после окончания эксперимента.

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При этом, как выяснил «Ъ», в правительстве обсуждается вопрос о возвращении штрафа за превышение скоростного режима на 10 км/ч (сейчас можно безнаказанно превышать лимит на 20 км/ч).

В Научно-исследовательском центре безопасности дорожного движения (НИЦ БДД, входит в систему Госавтоинспекции) МВД России по запросу «Ъ» провели юридическую оценку эксперимента, который проводится в центре Москвы, по применению малоформатных дорожных знаков.

Провести его, напомним, поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов, инициаторами выступили Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и экспертный центр Probok.net. Идея заключалась в том, чтобы упорядочить внешний вид дорожных указателей: многие из них слишком крупные и портят внешний вид улиц.
В рамках пилотного проекта 2 февраля 2017 года на улицах Большая Никитская, в Гранатном и Брюсовом переулках, на Малой Никитской улице, в Скарятинском переулке установили новые знаки (в 1,2−1,5 раза меньше стандартных габаритов), помимо этого были демонтированы ряд информационных табличек. По данным «Ъ», аналогичная инициатива прорабатывается властями Санкт-Петербурга, Саратова и нескольких других городов.

Уменьшение размеров отдельных указателей, пояснили «Ъ» в НИЦ БДД, допускается согласно нацстандарту ГОСТ Р 52290−2004.

«В то же время при условии обеспечения безопасности движения уменьшение типоразмеров знаков считаем допустимым, если это не противоречит межгосударственному стандарту ГОСТ 32945–2014, — отметили в НИЦ.— В нем установлен выбор типоразмеров знаков в зависимости от скорости движения и типа покрытия автодороги». Таким образом, пояснили «Ъ» в центре, знаки наименьшего типоразмера могут быть установлены на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 км/ч включительно.

При этом, отмечают в НИЦ, в КоАП РФ отсутствует наказание за превышение скорости на 20 км/ч и менее: таким образом, при фактическом ограничении скорости 50−60 км/ч водитель безнаказанно едет 70−80 км/ч.

Учитывая данное обстоятельство, знаки уменьшенного типоразмера, по нашему мнению, можно устанавливать на участках с максимальной разрешенной скоростью до 40 км/ч.
НИЦ БДД

В столичном Центре организации дорожного движения «Ъ» заявили: в России допускается применение нестандартных указателей по согласованию с ГИБДД.

«Данный проект является пилотным, и пока рано говорить о его повсеместном использовании. Для качественного и полноценного анализа эксперимента ЦОДД работает совместно с учеными и экспертами, — заявили в организации.— Эксперимент продлится примерно полгода, после чего будет принято решение об использовании новых указателей». Искусственно ограничивать скорость движения в зоне эксперимента не нужно, считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

На этих улицах и так узкие полосы, островки безопасности и много пешеходных переходов. В результате водители снижают скорость самостоятельно и едут медленнее, чем 60 км/ч. При этом сами знаки стали гораздо более различимы и перестали сливаться друг с другом.
Александр Шумскийглава экспертного центра Probok.net


Еще до начала эксперимента ЦОДД заказывал исследование на эту тему в Московском автодорожном институте (МАДИ). «Мы говорили о том, что уменьшение размеров знаков должно происходить пропорционально снижению скорости, — пояснил “Ъ” проректор МАДИ Султан Жанказиев.— Мы проводили испытания: некоторые знаки хорошо читаются на скоростях не более 50−60 км/ч. Однако фактическая скорость с учетом “штрафного зазора” составляет 70−80 км/ч».

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С другой стороны, говорит господин Жанказиев, если сегодня поставить знаки, ограничивающие скорость на уровне 30−40 км/ч (для достижения фактической скорости 50−60 км/ч), то «их потом придется переставлять, это создаст хаос и неразбериху». Связано это с тем, что «в ближайшее время зазор будет отменен или сокращен», уверен Султан Жанказиев.

Напомним, штраф за превышение скоростного лимита более чем на 10 км/ч действовал до 1 сентября 2013 года, после чего был введен «штрафной зазор» в 20 км/ч. В 2015 году МВД подготовило законопроект о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч, что было бурно воспринято автомобильным сообществом.

После этого, рассказали «Ъ» несколько знакомых с ситуацией источников, поправки к КоАП обсуждались в правительстве РФ, где столичные власти предложили одновременно с введением штрафа ограничить скорость в городах уровнем 50 км/ч (в итоге фактически разрешенной скоростью станет 60 км/ч, при ее превышении грозит штраф).

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что во избежание «социальных последствий» достаточно было бы установить норматив в 50 км/ч (городские власти могут это сделать и без поправок к КоАП), а скоростной режим на трассах не менять. По данным «Ъ», в ближайшее время вопрос о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч может быть вновь вынесен на обсуждение в Белом доме.

Иван Буранов

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