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04:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Четвертый дом образцового содержания появился в Хабаровском крае

В торжественной церемонии принял участие глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

Торжественная церемония вручения таблички «Дом образцового содержания» состоялась в Хабаровске. Этот статус присвоен многоэтажке, расположенной по адресу улица Лазо, 13. Участие в ней приняли глава госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, губернатор края Вячеслав Шпорт, представители управляющей компании, председатель домового комитета и собственники, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«В Хабаровском крае это уже четвертый дом, где будет установлена такая табличка. Это не просто очередной дом образцового содержания, это — результат кропотливой и ежедневной работы по реформированию сферы ЖКХ. Совместную работу с Фондом мы начинали с реализации пилотного проекта, сегодня в регионе к нему присоединилось уже 12 муниципальных образований. В крае из ветхого фонда переселены около трех тысяч человек. Общие затраты на реализацию программы составили около 2,5 млрд рублей. В этом году будут сданы еще шесть новых домов для переселенцев», — отметил Вячеслав Шпорт.

Чтобы получить высокое звание, домовому комитету предстояло доказать свои преимущества перед другими. Особое внимание комиссия уделяет применению современных энергоэффективных технологий, выполнению планов по модернизации, созданию комфортных условий для жильцов. В доме по улице Лазо, 13 отремонтированы внутридомовые инженерные сети, подъезды, кровля, вентиляция, заменены лифтовые кабины. Также произведено благоустройство дворовой территории.

«В очередной раз, побывав в Хабаровском крае, я вижу, что программа, которая непросто начиналась, сегодня подходит к финалу. Выполнение — 88% и нет никаких сомнений в том, что уже летом она будет закончена. Жители домов, признанных аварийными до 2012 года будут расселены. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Сейчас для нас перспективной станет программа коммунальной инфраструктуры, продвижение проектов энергоэффективности», — подчеркнул Константин Цицин.

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