В феврале строка за ОДН в платежках приморцев выросла от несколько раз. Видеорепортаж Марии Ежевской

Точка отсчета — постановление Минстроя России, которое вступило в силу с 1 января 2017 года. В нем опубликованы новые нормативы для расчета ОДН. По ним плата за общедомовые нужды зависит не от фактически потребленных ресурсов, а от площади квартиры. Такие изменения возмутили многих россиян: в Ленинградской области уже отреагировала прокуратура, в Ульяновске уже обещали сделать перерасчет, учитывая показания счетчиков. Какова ситуация в Приморье?

За тяжелой дверью прибор, на который собирали всем домом. Платить по факту велел закон.

Светлана Залалова, старшая по дому: «23-го числа я снимаю все показания на каждом этаже, потом их суммирую и отнимаю от показания общедомового счетчика и вот эта разница у нас выходит ОДН».

Общедомовой счетчик, говорят жители Днепровской, 22 в Артёме, приучил экономить электричество не только в квартирах, но и в подъездах. Счета были копеечные, а вот квитанции за февраль людей шокировали.

Светлана Залалова, старшая по дому: «Вот эта электроэнергия за прошлый месяц — 30 рублей, А вот пришла квитанция с ЖЭКа — 455 рублей. Нам всё посчитали: и подвал, и чердак. Хотя работают только лампочки в подъезде, и то не на каждом этаже бывает».

В этом доме перенос ОДН в жилищную услугу обернулся увеличением счета в 12 раз. С 1 января 2017 изменилась формула расчета. Вот только за какую мифическую электроэнергию теперь все платят, приморцы понять не могут.

— Как можно приравнять квадратные метры к киловатт часам? Вот если на чердаке нет даже проводки?

— С 1 февраля у нас индексация пенсии. И тут же их забрали с этим ОДН. Спасибо государству, я разбогатела.

— Это за что мы платим, кому-то в карман, чтобы поехал на Канары.

Отличается у приморцев и ставка оплаты на квадратный метр. Во Владивостоке она разнится даже в районах города. Управляющая компания «Приморские коммунальные системы» за квадратный метр берет 3 рубля 49 копеек, а вот их коллеги из «Стандарта» — уже на рубль больше.

— Лампочки в подъезде с Нового года, пожалуй, золотые. Вот за эту, энергосберегающую, жители трех квартир заплатили около 800 рублей.

Хотя таких квитанций в домах с общедомовым прибором учета быть не должно. Как выяснилось, управляющие компании начислили платежки неверно.

Елена Пархоченко, и.о. директора Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморья: «Удалось получить разъяснения Минстроя, что рекомендовано, если в доме есть прибор учета УК должна рассчитывать ОДН, исходя из разницы».

Волна негодования прокатилась по всей России. Так, прокуратура Ленобласти уже рекомендовала правительству региона в кратчайшие сроки утвердить новые нормативы потребления коммунальных услуг. Жителям Ульяновска пообещали сделать перерасчет. Приморье, вероятно, ждет своя череда проверок.