Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
К администрации Порошенко везут военную технику
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Скончался Виталий Чуркин
03:31 (мск), источник: Вести Приморье

В феврале строка за ОДН в платежках приморцев выросла от несколько раз. Видеорепортаж Марии Ежевской

Шок от квитанций. В феврале строка оплаты за общедомовые нужды в квитанциях приморцев выросла в несколько раз.

Источник: Вести Приморье

Точка отсчета — постановление Минстроя России, которое вступило в силу с 1 января 2017 года. В нем опубликованы новые нормативы для расчета ОДН. По ним плата за общедомовые нужды зависит не от фактически потребленных ресурсов, а от площади квартиры. Такие изменения возмутили многих россиян: в Ленинградской области уже отреагировала прокуратура, в Ульяновске уже обещали сделать перерасчет, учитывая показания счетчиков. Какова ситуация в Приморье?

За тяжелой дверью прибор, на который собирали всем домом. Платить по факту велел закон.

Светлана Залалова, старшая по дому: «23-го числа я снимаю все показания на каждом этаже, потом их суммирую и отнимаю от показания общедомового счетчика и вот эта разница у нас выходит ОДН».

Общедомовой счетчик, говорят жители Днепровской, 22 в Артёме, приучил экономить электричество не только в квартирах, но и в подъездах. Счета были копеечные, а вот квитанции за февраль людей шокировали.

Светлана Залалова, старшая по дому: «Вот эта электроэнергия за прошлый месяц — 30 рублей, А вот пришла квитанция с ЖЭКа — 455 рублей. Нам всё посчитали: и подвал, и чердак. Хотя работают только лампочки в подъезде, и то не на каждом этаже бывает».

В этом доме перенос ОДН в жилищную услугу обернулся увеличением счета в 12 раз. С 1 января 2017 изменилась формула расчета. Вот только за какую мифическую электроэнергию теперь все платят, приморцы понять не могут.

— Как можно приравнять квадратные метры к киловатт часам? Вот если на чердаке нет даже проводки?

— С 1 февраля у нас индексация пенсии. И тут же их забрали с этим ОДН. Спасибо государству, я разбогатела.

— Это за что мы платим, кому-то в карман, чтобы поехал на Канары.

Отличается у приморцев и ставка оплаты на квадратный метр. Во Владивостоке она разнится даже в районах города. Управляющая компания «Приморские коммунальные системы» за квадратный метр берет 3 рубля 49 копеек, а вот их коллеги из «Стандарта» — уже на рубль больше.

— Лампочки в подъезде с Нового года, пожалуй, золотые. Вот за эту, энергосберегающую, жители трех квартир заплатили около 800 рублей.

Хотя таких квитанций в домах с общедомовым прибором учета быть не должно. Как выяснилось, управляющие компании начислили платежки неверно.

Елена Пархоченко, и.о. директора Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморья: «Удалось получить разъяснения Минстроя, что рекомендовано, если в доме есть прибор учета УК должна рассчитывать ОДН, исходя из разницы».

Волна негодования прокатилась по всей России. Так, прокуратура Ленобласти уже рекомендовала правительству региона в кратчайшие сроки утвердить новые нормативы потребления коммунальных услуг. Жителям Ульяновска пообещали сделать перерасчет. Приморье, вероятно, ждет своя череда проверок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило лишать свободы за браконьерство
ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Легкомоторный самолет упал на торговый центр в Австралии
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь