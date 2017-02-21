В феврале строка за ОДН в платежках приморцев выросла от несколько раз. Видеорепортаж Марии Ежевской
Шок от квитанций. В феврале строка оплаты за общедомовые нужды в квитанциях приморцев выросла в несколько раз.
Шок от квитанций. В феврале строка оплаты за общедомовые нужды в квитанциях приморцев выросла в несколько раз.
Точка отсчета — постановление Минстроя России, которое вступило в силу с 1 января 2017 года. В нем опубликованы новые нормативы для расчета ОДН. По ним плата за общедомовые нужды зависит не от фактически потребленных ресурсов, а от площади квартиры. Такие изменения возмутили многих россиян: в Ленинградской области уже отреагировала прокуратура, в Ульяновске уже обещали сделать перерасчет, учитывая показания счетчиков. Какова ситуация в Приморье?
За тяжелой дверью прибор, на который собирали всем домом. Платить по факту велел закон.
Светлана Залалова, старшая по дому: «23-го числа я снимаю все показания на каждом этаже, потом их суммирую и отнимаю от показания общедомового счетчика и вот эта разница у нас выходит ОДН».
Общедомовой счетчик, говорят жители Днепровской, 22 в Артёме, приучил экономить электричество не только в квартирах, но и в подъездах. Счета были копеечные, а вот квитанции за февраль людей шокировали.
Светлана Залалова, старшая по дому: «Вот эта электроэнергия за прошлый месяц — 30 рублей, А вот пришла квитанция с ЖЭКа — 455 рублей. Нам всё посчитали: и подвал, и чердак. Хотя работают только лампочки в подъезде, и то не на каждом этаже бывает».
В этом доме перенос ОДН в жилищную услугу обернулся увеличением счета в 12 раз. С 1 января 2017 изменилась формула расчета. Вот только за какую мифическую электроэнергию теперь все платят, приморцы понять не могут.
— Как можно приравнять квадратные метры к киловатт часам? Вот если на чердаке нет даже проводки?
— С 1 февраля у нас индексация пенсии. И тут же их забрали с этим ОДН. Спасибо государству, я разбогатела.
— Это за что мы платим,
Отличается у приморцев и ставка оплаты на квадратный метр. Во Владивостоке она разнится даже в районах города. Управляющая компания «Приморские коммунальные системы» за квадратный метр берет 3 рубля 49 копеек, а вот их коллеги из «Стандарта» — уже на рубль больше.
— Лампочки в подъезде с Нового года, пожалуй, золотые. Вот за эту, энергосберегающую, жители трех квартир заплатили около 800 рублей.
Хотя таких квитанций в домах с общедомовым прибором учета быть не должно. Как выяснилось, управляющие компании начислили платежки неверно.
Елена Пархоченко, и.о. директора Департамента по
Волна негодования прокатилась по всей России. Так, прокуратура Ленобласти уже рекомендовала правительству региона в кратчайшие сроки утвердить новые нормативы потребления коммунальных услуг. Жителям Ульяновска пообещали сделать перерасчет. Приморье, вероятно, ждет своя череда проверок.