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03:37 (мск), источник: Вести Приморье

В Находке вновь подняли вопрос о вреде угольной пыли

В Находке накануне вновь подняли вопрос о вреде, который наносит городу и его жителям угольная пыль, подымающаяся в результате перевалки твердого топлива. В решении экологической проблемы заинтересованы краевые и муниципальные власти, к решению подключились и депутаты Государственной думы России.

Вот так выглядит снег в Находке зимой. Вместо белоснежного покрова — черные сугробы. Но самое страшное, что угольная пыль оседает не только на улицах, но и в легких местных жителей. На совещании, собранном депутатом Госдумы Викторией Николаевой, обнаружились интересные детали: большинство компаний, занимающихся перевалкой угля, не соблюдают положенные требования экологического законодательства, которые, к слову, и так занижены.

Дмитрий Маслов, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю: «Мы в 100% обследований находим нарушения. Все предприятия не соблюдают экологические нормы и нормы природоохранного законодательства, как следствие — возникает проблема, из-за которой мы здесь работаем».

— Те, кто требованиям не подходит, нужно думать все-таки о закрытом способе перевалки угля.

Пока шло совещание, на смотровой площадке мыса Астафьева собрались жители Находки. Виктория Николаева, узнав об этом, не смогла не приехать.

— Вы должны понимать, что решения эти непростые потому, что вот эта наша пиковая ситуация в Находке затронула эту тему по всей стране.

— В моем доме угольная пыль повсюду. Окна я не открываю, потому что их невозможно открыть, но все у меня грязное.

Виктория Николаева, депутат Государственной думы Российской Федерации: «Народ выходит на такие встречи, конечно, это крик души. Но мы должны понимать, что мы должны решать вопросы по закону, мы должны решать вопросы цивилизованно. Все ветви власти в этом заинтересованы: и губернатор принимает активное участие, и администрация, и я».

По итогам совещания было выработано несколько конкретных предложений, которые в ближайшее время будут рассмотрены в Государственной думе.

Большая проблема небольшого приморского города теперь будет решаться на федеральном уровне.

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