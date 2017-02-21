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05:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первый этап проекта по маркировке древесины начался в Иркутской области

Пункты приема древесины начали подавать документы для внесения в общий реестр Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области начался прием документов от владельцев пунктов приема, проработки и отгрузки древесины для постановки их на учет и внесения в общий реестр. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, с 16 февраля вступили в силу подзаконные акты, в которых в том числе закреплены все необходимые формы заявлений и отчетности.

«Постановка на учет пунктов приема и отгрузки — это первый из трех этапов реализации пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины. Процедура будет продолжаться два месяца, до 17 апреля. За это время абсолютно все пункты на территории нашего региона должны подать документы и пройти регистрацию», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда на пресс-конференции.

После постановки пунктов на учет, во втором этапе министерству будет необходимо проанализировать принятые отчетные документы. В третьем, заключительном этапе планируется приступить к выдаче лесопользователям основного инструмента для реализации проекта — идентификационных карт. По словам министра, приступить к главному этапу планируется в июне 2017 года.

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