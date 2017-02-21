Участились попытки ввезти в Омск мясо из США

В субботу, 18 февраля, на погранично-пропускном пункте в Черлакском районе пограничники обнаружили иностранца с подозрительным багажом. Гражданин Казахстана вёз в своём личном багаже 15 кг мяса птицы, произведённого в США. Сопроводительных документов на американский продукт у казахстанца не было.

Управление Россельхознадзора по Омской области:

— С начала 2017 года это уже третий факт ввоза мяса птицы производства США из Республики Казахстан в багаже пассажиров.

Как сообщает Россельхознадзор, мясо из багажа казахстанца изъяли и уничтожили, а самого иностранного гражданина привлекли к административной ответственности.