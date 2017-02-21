Участились попытки ввезти в Омск мясо из США
Россельхознадзор отмечает: год только начался, а на госгранице задержали уже третьего «мясного контрабандиста».
Россельхознадзор отмечает: год только начался, а на госгранице задержали уже третьего «мясного контрабандиста».
В субботу, 18 февраля, на
Управление Россельхознадзора по Омской области:
— С начала 2017 года это уже третий факт ввоза мяса птицы производства США из Республики Казахстан в багаже пассажиров.
Как сообщает Россельхознадзор, мясо из багажа казахстанца изъяли и уничтожили, а самого иностранного гражданина привлекли к административной ответственности.