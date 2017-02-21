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05:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Букинист» в Хабаровске лишается родной «жилплощади»

Помещение, где расположен старейший в городе специализированный магазин, выставлено на продажу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

Магазину «Букинист» в Хабаровске в скором времени грозит статус бездомного. Помещение в центре города, в котором магазин располагается, выставлено на торги, а сотрудникам сообщили, что они работают до 1 апреля, сообщили корр. ИА AmurMedia сотрудники «Букиниста».

— Наше помещение еще в декабре было выставлено на торги. А нам сказали, что мы работаем до 1 апреля. Как будет дальше, где мы будем работать, будет ли где-нибудь еще «Букинист», не знаем, — сообщили в магазине.

В управлении торговли, питания и бытового обслуживания мэрии Хабаровска акцент предпочитают делать преимущественно на рыночный аспект события.

— Магазин арендовал помещение для осуществления торговой деятельности. В связи с его продажей ООО «Магазин «Книжный мир», к которому относится магазин «Букинист» должен помещение освободить. Мы не регулируем отношения в сфере предпринимательства: если магазин закрылся в одном месте, то в другом месте он откроется. Сегодня недостатка в торговой сети в Хабаровске нет. Если услуга приема букинистической литературы востребована населением, руководитель предприятия примет все меры, чтобы ее сохранить, — говорит замначальника управления Ольга Щетинина.

Однако расстроенных горожан, сроднившихся за долгие годы с «Букинистом», меньше всего волнует коммерческий расчет.

— Это по большому счету единственный в городе «Букинист», единственный магазин, где можно по приемлемой цене купить как относительно новые, так и старые книги. Он здесь уже столько лет, его знают даже те, кто в книжные вообще не заглядывает. Ну как может быть большой город без своего «Букиниста»? — волнуются они.

Не исключено, тем не менее, что «Букинист» продолжит работу по другому адресу.

— Руководитель предприятия Чупина Нина Ивановна, специалист очень грамотный, долгие годы проработавший в этой сфере. Думаю, она изыщет возможности и какой-то букинистический отдел будет работать в магазине «Книжный мир», — сказала Ольга Щетинина.

Правда, сама Нина Чупина планами по поводу дальнейшей участи букинистического магазина пока не поделилась. Сегодня, как сообщили в ООО «Магазин «Книжный мир», связаться с ней невозможно.

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