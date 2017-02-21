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06:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Семь приоритетных туристических маршрутов определили на Байкале

Семь приоритетных маршрутов для развития туристической отрасли на Байкале сформировали общественники и представители бизнеса в Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Как заметил на заседании рабочей группы по разработке национального проекта «Байкал: великое озеро великой страны» 20 февраля 2017 года директор компании «Байкалов» Анатолий Казакевич, на этих маршрутах в первую очередь предлагается развивать инфраструктуру для транспорта, проживания и экологии. Хотя, по словам эксперта, на Байкале есть сотни вариантов маршрутов, из них по нескольким десяткам можно составлять программы.

Первый маршрут, сформированный для развития массового туризма, связывает Иркутск и Листвянку и пользуется высокой популярностью у транзитных туристов. Второй маршрут, который также относится к массовому туризму, связывает посёлки Листвянку и Выдрино по воде и объединяет на юге Байкала территорию от Байкальска до Мамая. По словам Анатолия Казакевича, эти земли имеют перспективу для организации отдыха людей. По его мнению, в природоохранные территории, а здесь находится Байкальский заповедник, нельзя пускать большие турпотоки (3−5 млн туристов в год), т.к. это плохо сказывается на природе. «Экологический туризм на Байкале должен быть хорошо организован и должен быть недешёвым, — заметил он. — А массовый туризм в среднем ценовом сегменте должен быть там, где есть асфальт, условно говоря».

ий маршрут связан с проливом Малое Море, посёлком Сахюрта (МРС), где нужен порт (транспортный хаб). Анатолий Казакевич добавил, что на острове Ольхоне нужен полноценный пирс, но маршрут нацелен именно на материковую часть, по его оценкам, Ольхон очень перегружен туристами, его в год посещают около 250−300 тыс. человек. Эксперт заметил, что, к примеру, турпоток на территории Листвянки, Байкальска и Выдрино равен примерно 150−200 тыс. человек, его можно увеличить до нескольких миллионов.

Четвертый маршрут предлагает объединить посещение туристов мест, связанных с православием в Иркутске, с шаманизмом на Ольхоне, с буддизмом в Бурятии. По словам Анатолия Казакевича, объединив их, можно получить уникальный международный массовый маршрут.

Говоря о пятом маршруте, Анатолий Казакевич заметил, что бизнес Бурятии предлагает большое внимание уделить Усть-Баргузину и Баргузинской долине, которая интересна с точки зрения лечебного и пешеходного туризма. Шестой маршрут предполагает организацию круизов на севере Байкала с поддержанием и развитием инфраструктуры Северобайкальска. Седьмой маршрут касается предложения по организации комфортных пешеходных и велосипедных троп, к примеру, от Порта Байкала в Иркутской области до Посольского сора в Бурятии, который может проходить вдоль железной дороги, по старому заброшенному тракту; по организации локальных радиальных маршрутов на Хамар-Дабан с благоустроенными кемпингами.

При формировании маршрутов примерно определены места, где могут в год бывать до 1,5 млн человек, где — по 150−800 тыс. человек. Предлагаемые маршруты необходимо прорабатывать детально с учётом транспортной доступности, экономических возможностей, экологической нагрузки. Директор «Байкалова» подчеркнул, что на мировых рынках важно продвигать Байкал в премиальном сегменте, что может обеспечить хороший поток инвестиций и туристов, чтобы обеспечить окупаемсть объектов на местах.

Директор общественной организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу», заместитель председателя общественного экологического совета при прокуроре Бурятии Сергей Шапхаев выразил сомнение том, что опредёленные точки на Байкале могли бы посещать до 1,5 млн человек в год. Он заметил, что это будет «экологическая катастрофа» с учётом неразвитой инфраструктуры туризма. Анатолий Казакевич пояснил, что расчёт рекреационной загрузки связан с количеством ночёвок, а не количеством посещений территории. «К примеру, в Турке на сегодняшний день объектов показа мало. Турка может быть мощнейшим логистическим центром. Из МРС через Тунку в Улан-Удэ можно ездить отлично, — сказал он. — Там будет много людей, но количество ночёвок — минимальное».

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