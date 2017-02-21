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06:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два противотуберкулезных диспансера построят в Иркутской области

О состоянии системы здравоохранения Иркутской области доложили губернатору Сергею Левченко.

Источник: Reuters

Два противотуберкулезных диспансера планируют построить в Иркутской области. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, современный диспансер появиться в Тулунском районе, также начнется разработка проектно-сметной документации для строительства современной противотуберкулезной больницы в Иркутске. Эти меры, по мнению главы ведомства, должны помочь решить вопрос дефицита коек во фтизиатрической службе региона.

На встрече с губернатором Иркутской области Сергее Левченко министр рассказал, что деньги, которые выделили региональному министерству здравоохранения в 2017 году из областного бюджета, позволят завершить реализацию указа президента «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа», сдать первую и вторую очередь районной больницы в Кутулике. Начать строительство радиологического корпуса ПЭТ центра окнкодиспансера. Продолжить и выйти на финишную прямую строительства второй очереди районной больницы в Бохане. «Также ведем работы по строительству детских поликлиник № 8 и № 9 в Иркутске. Закладываем основу под возведение филиала первой городской поликлиники в микрорайоне Солнечный, что существенно поможет снизить нагрузку на учреждение. Сейчас поликлиника обслуживает более 100 тысяч человек», — пояснил министр.

На встрече было отмечено, что финансирование здравоохранения и в 2016 году было скорректировано в сторону увеличения, что позволило завершить ремонт второго палатного блока Иркутской областной больницы, а также оснастить в течение года современным инновационным медоборудованием отделения онкогематологии, травматологии, гнойной реанимации и кардиореанимации.

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