Два противотуберкулезных диспансера построят в Иркутской области
О состоянии системы здравоохранения Иркутской области доложили губернатору Сергею Левченко.
О состоянии системы здравоохранения Иркутской области доложили губернатору Сергею Левченко.
Два противотуберкулезных диспансера планируют построить в Иркутской области. Как 20 февраля 2017 года сообщила
На встрече с губернатором Иркутской области Сергее Левченко министр рассказал, что деньги, которые выделили региональному министерству здравоохранения в 2017 году из областного бюджета, позволят завершить реализацию указа президента «О мерах по
На встрече было отмечено, что финансирование здравоохранения и в 2016 году было скорректировано в сторону увеличения, что позволило завершить ремонт второго палатного блока Иркутской областной больницы, а также оснастить в течение года современным инновационным медоборудованием отделения онкогематологии, травматологии, гнойной реанимации и кардиореанимации.