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06:45 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский бизнес захвачен мужчинами

Компаниями Красноярска руководят мужчины — к такому выводу пришли в службе исследований HeadHunter. Чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам, специалисты проанализировал резюме более 5 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на сайте.

Источник: Reuters

Оказалось, что на руководящих должностях в красноярских компаниях работает значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем по рынку труда региона их соотношение составляет 74% к 26%. Больше всего мужчин-руководителей работает в следующих сферах: добыча сырья (98%); транспорт, логистика (93%); строительство, недвижимость (91%); производство (90%); юристы (81%).

«Самое интересное, что в Красноярске нет ни одной сферы, где было бы больше женщин, только в туризме и гостиничном бизнесе прекрасная половина близка к равноправию. Даже в сфере образования и управления персоналом, традиционно “женскими” областями заведуют мужчины», — подчеркнули в пресс-службе HeadHunter.

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