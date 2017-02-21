Красноярский бизнес захвачен мужчинами

Оказалось, что на руководящих должностях в красноярских компаниях работает значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем по рынку труда региона их соотношение составляет 74% к 26%. Больше всего мужчин-руководителей работает в следующих сферах: добыча сырья (98%); транспорт, логистика (93%); строительство, недвижимость (91%); производство (90%); юристы (81%).

«Самое интересное, что в Красноярске нет ни одной сферы, где было бы больше женщин, только в туризме и гостиничном бизнесе прекрасная половина близка к равноправию. Даже в сфере образования и управления персоналом, традиционно “женскими” областями заведуют мужчины», — подчеркнули в пресс-службе HeadHunter.