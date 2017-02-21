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06:47 (мск), источник: Newslab.ru

В Советском районе Красноярска построят две школы на 1280 мест

20 февраля глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездное совещание, посвященное капитальному ремонту городских школ. В ходе мероприятия стало известно, что в этом году в краевом центре не только капитально отремонтируют две школы и лицей, но также начнут строительство двух новых школ на 1280 мест в Советском районе.

Источник: Reuters

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, выездная инспекция прошла в лицее № 28, где в настоящее время подрядная организация ООО «Отдел-строй» в соответствии с графиком. «На сегодняшний день ведётся усиление оконных проемов — это самый главный этап выполнения комплекса ремонтных работ. В школе демонтированы полы, выполнена штукатурка стен. В одном из блоков уже ведутся чистовые отделочные работы. Прокладываются инженерные сети. В другом блоке в ближайшее время планируется замена несущих конструкций, усиление колонн. На сегодняшний день на объекте работает 75 человек».

Оценивая объем проделанных работ, Эдхам Акбулатов отметил, что подрядная организация соблюдает утвержденный график выполнения капитального ремонта. Из этого следует, что муниципальный контракт будет выполнен в соответствии с запланированными сроками. Однако, по мнению мэра, нельзя ограничиваться только внешним ремонтом здания. Очень важно определить образовательный профиль учреждения, который будет интересен и ученикам, и их родителям, отметил в ходе проверки глава города.

Директор лицея № 28 Алла Катцина отметила: «У наших детей всегда были хорошие результаты по естественным наукам, поэтому нам ближе физико-математический профиль. Сейчас, в связи с тем, что наши лицеисты обучаются на базе школы № 32, мы несколько свернули дополнительные занятия по этим предметам, но после завершения капитального ремонта мы планируем развивать этот профиль».

Эдхам Акбулатов подчеркнул, что управлению образования необходимо поддержать коллектив лицея № 28, чтобы они могли продолжать практику подготовки учеников по углубленным программам физико-математического направления. В ходе инспекции глава города обозначил перспективы развития инфраструктуры отрасли образования в Красноярске, сообщив, что в этом году начнется строительство еще двух школ в Советском районе:

«Сейчас в городе ведется строительство школы в жилом массиве Иннокентьевский по уникальному проекту, который включен в федеральный типовой реестр. Учитывая, что этот объект имеет особую социальную значимость и тот факт, что наш город участвует в федеральной программе по строительству образовательных учреждений, нам важно завершить возведение школы в Иннокентьевском в этом году. Это очень сложная задача, но строительная организация, имеющая большой опыт на рынке Красноярска, готова сократить сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Но строительства одной школы недостаточно для миллионного города. Поэтому в ближайшее время мы планируем провести корректировку городского бюджета. В этой корректировке будет предусмотрено строительство еще двух школ на 1280 мест в Советском районе».

Напомним, в Красноярске особое внимание уделяется развитию инфраструктуры отрасли образования. Начиная с 2012 года, в городе было построено, капитально отремонтировано 29 зданий детских садов. В сфере общего образования за этот же период времени проведен капитальный ремонт 9 зданий школ, введен в эксплуатацию корпус гимназии № 9, построены школы № 152 и 153.

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