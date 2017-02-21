«Л’Этуаль» в центре Красноярска наказали за шум по ночам

Как оказалось, центр расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома и источником шума в жилых помещениях квартиры является работа озонаторов воды и внешних вентиляционных агрегатов бассейна. Измерения показали, что уровни шума в жилых помещениях квартиры не соответствуют гигиеническим нормативам санитарного законодательства (превышают предельно допустимые уровни на 1 дБА, 2 дБА, 4 дБА и 7 дБА). Центральный районный суд Красноярска назначил административное наказание в виде приостановления деятельности бассейна на 30 суток — с 19 января.

По той же причине — из-за шума — пришлось приостановить эксплуатацию системы приточно-вытяжной вентиляции и системы кондиционирования воздуха магазина «Л’Этуаль» в центре города. На шум от работы вентиляционного оборудования пожаловался житель дома № 45 по ул. Сурикова. По результатам инструментальных измерений уровней шума ночью в квартире было установлено превышение уровня внешнего проникающего шума от работы системы приточно-вытяжной вентиляции и системы кондиционирования воздуха предельно допустимого значения (25 дБА) для ночного времени суток на 2 — 4 дБА.

В этом случае Центральный районный суд решил приостановить использование системы приточно-вытяжной вентиляции и системы кондиционирования воздуха магазина «Л’Этуаль» на срок 30 суток — с 6 февраля.

Как уточнили в ведомстве, до этого срока ответственные лица должны устранить нарушения.