«Л’Этуаль» в центре Красноярска наказали за шум по ночам

Как оказалось, центр расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома и источником шума в жилых помещениях квартиры является работа озонаторов воды и внешних вентиляционных агрегатов бассейна. Измерения показали, что уровни шума в жилых помещениях квартиры не соответствуют гигиеническим нормативам санитарного законодательства (превышают предельно допустимые уровни на 1 дБА, 2 дБА, 4 дБА и 7 дБА). Центральный районный суд Красноярска назначил административное наказание в виде приостановления деятельности бассейна на 30 суток — с 19 января.
По той же причине —
В этом случае Центральный районный суд решил приостановить использование системы
Как уточнили в ведомстве, до этого срока ответственные лица должны устранить нарушения.