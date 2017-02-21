Сегодня в Уфе отключат свет на 8 улицах
Сегодня в Уфе пройдут отключения электроэнергии, сообщает мэрия.
Сегодня в Уфе пройдут отключения электроэнергии, сообщает мэрия.
Так, с 13:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:
ул. Леваневского, дома 22−54, 25−63;.
ул. Комлева, с 17−27, с 16−20;.
ул. Родниковская, с 1−14;.
ул. Гончарная, с 33−37, 32, 34;.
ул. Ключевская, с 7−13, 17, 21, 10, 14, с 18−24;.
ул. Красина, с 1−9, 2, с 6−22;.
ул. Чернышевского, 3а, 5;.
ул. Котовского, 39, 40, 46.
Причиной отключений называют установку АСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-28, ПО УГЭС ЮРЭС.