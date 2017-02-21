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06:57 (мск), источник: PROUFU.ru

Сегодня в Уфе отключат свет на 8 улицах

Сегодня в Уфе пройдут отключения электроэнергии, сообщает мэрия.

Так, с 13:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

ул. Леваневского, дома 22−54, 25−63;.

ул. Комлева, с 17−27, с 16−20;.

ул. Родниковская, с 1−14;.

ул. Гончарная, с 33−37, 32, 34;.

ул. Ключевская, с 7−13, 17, 21, 10, 14, с 18−24;.

ул. Красина, с 1−9, 2, с 6−22;.

ул. Чернышевского, 3а, 5;.

ул. Котовского, 39, 40, 46.

Причиной отключений называют установку АСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-28, ПО УГЭС ЮРЭС.

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