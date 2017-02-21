В Татарстане прокуратура добилась выплаты 18 млн рублей долгов по зарплате

Проверка прокуратурой Ютазинского района предприятия «МУН-Технология» установила, что 328 работникам не выплачена зарплата за ноябрь и декабрь 2016 года. Общая задолженность превысила 18 млн рублей.

По результатам проверки надзорное ведомство возбудило в отношении замдиректора предприятия административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Постановление с материалами проверки направлено в Госинспекцию труда в РТ. Директору также внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права 328 работников предприятия восстановлены. Им выплачен долг по зарплате.