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10:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане прокуратура добилась выплаты 18 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане прокуратура добилась погашения работникам предприятия задолженности по зарплате на сумму более 18 млн рублей.

Источник: ИА Татар-информ

Проверка прокуратурой Ютазинского района предприятия «МУН-Технология» установила, что 328 работникам не выплачена зарплата за ноябрь и декабрь 2016 года. Общая задолженность превысила 18 млн рублей.

По результатам проверки надзорное ведомство возбудило в отношении замдиректора предприятия административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Постановление с материалами проверки направлено в Госинспекцию труда в РТ. Директору также внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права 328 работников предприятия восстановлены. Им выплачен долг по зарплате.

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