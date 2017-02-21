Житель «Покровского» отсудил у застройщика почти полмиллиона

В апреле 2014 года мужчина вселился в новую 2-комнатную квартиру на ул. Линейной в мкрн. Покровский, купив жилье у компании-застройщика «Сибиряк». Однако быстро выяснилось, что в квартире инженерные сети были проложены неправильно, кроме этого были выявлены «изъяны покрытий пола и потолка, отделки стен и перегородок, а также были установлены некачественные пластиковые окна и межкомнатные деревянные двери». Мужчина заказал проведение строительной экспертизы, которая подтвердила, что квартира была построена и отделана некачественно. Стоимость ремонта эксперты оценили в 208,3 тыс. рублей.

«При рассмотрении спора застройщик исковые требования жильца не признал, возражал против удовлетворения иска и дополнительно представил заявление о снижении штрафа в порядке положений статьи 333 ГК РФ. В суде была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, подтвердившая допущенные застройщиком нарушения проектной документации, технических и градостроительных регламентов, притом стоимость устранения дефектов строительно-монтажных и отделочных работ составила 303 тыс. рублей», — отметила Наталья Мишанина.