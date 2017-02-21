Житель «Покровского» отсудил у застройщика почти полмиллиона
Житель Покровского отсудил у застройщика почти полмиллиона за плохую отделку квартиры, сообщила 21 февраля
Житель Покровского отсудил у застройщика почти полмиллиона за плохую отделку квартиры, сообщила 21 февраля
В апреле 2014 года мужчина вселился в новую 2-комнатную квартиру на ул. Линейной в мкрн. Покровский, купив жилье у
«При рассмотрении спора застройщик исковые требования жильца не признал, возражал против удовлетворения иска и дополнительно представил заявление о снижении штрафа в порядке положений статьи 333 ГК РФ. В суде была назначена судебная
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