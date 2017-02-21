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07:07 (мск), источник: Newslab.ru

Житель «Покровского» отсудил у застройщика почти полмиллиона

Житель Покровского отсудил у застройщика почти полмиллиона за плохую отделку квартиры, сообщила 21 февраля пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Источник: AP 2017

В апреле 2014 года мужчина вселился в новую 2-комнатную квартиру на ул. Линейной в мкрн. Покровский, купив жилье у компании-застройщика «Сибиряк». Однако быстро выяснилось, что в квартире инженерные сети были проложены неправильно, кроме этого были выявлены «изъяны покрытий пола и потолка, отделки стен и перегородок, а также были установлены некачественные пластиковые окна и межкомнатные деревянные двери». Мужчина заказал проведение строительной экспертизы, которая подтвердила, что квартира была построена и отделана некачественно. Стоимость ремонта эксперты оценили в 208,3 тыс. рублей.

«При рассмотрении спора застройщик исковые требования жильца не признал, возражал против удовлетворения иска и дополнительно представил заявление о снижении штрафа в порядке положений статьи 333 ГК РФ. В суде была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, подтвердившая допущенные застройщиком нарушения проектной документации, технических и градостроительных регламентов, притом стоимость устранения дефектов строительно-монтажных и отделочных работ составила 303 тыс. рублей», — отметила Наталья Мишанина.

Так как 5 лет гарантийного срока на дом еще не прошло, суд решил, что иск обоснован, а для расчета компенсации воспользовался экспертным заключением, полученным в ходе судебного разбирательства. Таким образом Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать с ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» в пользу красноярца 303 тыс. рублей стоимости ремонтно-восстановительных работ, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда, 152 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Кроме того, было взыскано 14 тыс. рублей затрат истца на экспертизу, 15 тыс. рублей расходов на услуги представителя и 6,5 тыс. рублей государственной пошлины в доход местного бюджета. Всего 491,5 тыс. рублей. Представители компании попытались обжаловать это решение в суде, но оно было оставлено в силе.

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