На благоустройство Комсомольска потребуется более 3 млрд рублей

В администрации Комсомольска подсчитали предварительную стоимость всех мероприятий по благоустройству города — властям потребуется около 3 млрд рублей. Соответствующая муниципальная программа, которую должны сверстать к 1 марта, предусматривает ремонт дворовых территорий, благоустройство общественных пространств и зеленых зон, а также приведение в порядок общественного транспорта и обновление парка коммунальной техники, сообщает портал «Губерния».

Подсчитывая будущие расходы, местные власти не учитывали ремонт городских дорог и закупку нового общественного транспорта. К тому же, как сообщила пресс-служба комсомольской мэрии, собственных денег на реализацию программы муниципалитету не хватит.

«Сейчас мы примерно насчитали около 3 млрд рублей, это без учета дорог и закупки общественного транспорта. Разумеется, средств на быструю реализацию этих планов у города нет. Планируем привлекать деньги из краевого и федерального бюджетов. Сейчас перед нами стоит задача до 1 марта сверстать данную программу, чтобы четко понимать, что сколько будет стоить», — приводит слова главы пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Ивана Лаврентьева издание komcity.ru.

Муниципальная программа станет дополнением к правительственному плану развития Комсомольска. Помимо уже названных мер по благоустройству, она предусматривает установку детских и спортивных площадок в 621 дворе, реконструкцию дорог, которые не были включены в долгосрочный план развития, создание новых пешеходных и велосипедных дорожек, ремонт зданий образовательных учреждений, создание инфраструктуры вблизи земель, выданных многодетным семьям, а также расселение аварийного жилья.