Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
07:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Все торговые сети Хабаровского края присоединились к проекту «Наш выбор 27»

Только в дальневосточной столице в фирменном стили оформлено более 70 магазинов.

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

В Хабаровском крае все торговые сети присоединились к проекту «Наш выбор 27». Под руководством первого заместителя председателя правительства края — руководителя аппарата губернатора и правительства края Аркадия Мкртычева состоялось рабочее совещание по реализации народного проекта «Наш выбор 27». Участие в нем приняли руководители торговых сетей, которые рассказали о проводимой работе по продвижению продукции местных производителей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

К проекту присоединились все торговые сети края, которые только в Хабаровске оформили более 70 магазинов символикой проекта. В их числе «Пеликан», «Максим», «Седьмая столица», «Самобранка», «Ёё», «Амбар», «Три Кота» и некоторые другие. Большинство из них организовали выпуск брендированных ценников, специальных баннеров и наружной рекламы с логотипом продуктового бренда региона, а также прокрутку аудио-роликов о проекте.

В связи с тем, что не все ритейлеры своевременно получили от изготовителей полиграфическую продукцию, оформление торговых рядов ведется с разной интенсивностью. Также не везде под местные товары выделяют более выгодные места.

По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу, выборочный мониторинг торговых сетей выявил ряд недочетов.

«Хочу обратить внимание торговых сетей на реестр предприятий, получивших право использовать логотип “Наш выбор 27”, который размещен в свободном доступе на сайте комитета. Просьба сверяться с реестром — отмечаются случаи, когда в залах выделяется продукция, которая не получила право на логотип, а продукция, которая имеет такое право остается незамеченной», — отметил Николай Крецу.

Руководители торговые сетей со своей стороны пообещали исправить выявленные недочеты до 15 марта, когда состоится очередное совещание по реализации проекта. Они также указали на сложности в согласовании с местными органами власти наружной рекламной продукции. Из-за чрезмерных процедур этот процесс занимает много времени.

Подводя итог совещания, Аркадий Мкртычев отметил, что проект набирает хорошие обороты и получает все большее одобрение среди жителей региона.

«Это хороший результат. Важно понимать, как для производителей в части качества их продукции, так и для торговых сетей в части позиционирования местных товаров, участие в проекте — это повышенная ответственность. Сети нас услышали, пошли навстречу и начали активно работать над реализацией общей задачи — повышение продовольственной безопасности Хабаровского края. Всем нам предстоит еще немало сделать», — сказал Аркадий Мкртычев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мнения хабаровчан: Гомеопатия - лженаука или панацея
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
Guardian: у скончавшегося брата лидера КНДР была паранойя
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь