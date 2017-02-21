Все торговые сети Хабаровского края присоединились к проекту «Наш выбор 27»

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

В Хабаровском крае все торговые сети присоединились к проекту «Наш выбор 27». Под руководством первого заместителя председателя правительства края — руководителя аппарата губернатора и правительства края Аркадия Мкртычева состоялось рабочее совещание по реализации народного проекта «Наш выбор 27». Участие в нем приняли руководители торговых сетей, которые рассказали о проводимой работе по продвижению продукции местных производителей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

К проекту присоединились все торговые сети края, которые только в Хабаровске оформили более 70 магазинов символикой проекта. В их числе «Пеликан», «Максим», «Седьмая столица», «Самобранка», «Ёё», «Амбар», «Три Кота» и некоторые другие. Большинство из них организовали выпуск брендированных ценников, специальных баннеров и наружной рекламы с логотипом продуктового бренда региона, а также прокрутку аудио-роликов о проекте.

В связи с тем, что не все ритейлеры своевременно получили от изготовителей полиграфическую продукцию, оформление торговых рядов ведется с разной интенсивностью. Также не везде под местные товары выделяют более выгодные места.

По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу, выборочный мониторинг торговых сетей выявил ряд недочетов.

«Хочу обратить внимание торговых сетей на реестр предприятий, получивших право использовать логотип “Наш выбор 27”, который размещен в свободном доступе на сайте комитета. Просьба сверяться с реестром — отмечаются случаи, когда в залах выделяется продукция, которая не получила право на логотип, а продукция, которая имеет такое право остается незамеченной», — отметил Николай Крецу.

Руководители торговые сетей со своей стороны пообещали исправить выявленные недочеты до 15 марта, когда состоится очередное совещание по реализации проекта. Они также указали на сложности в согласовании с местными органами власти наружной рекламной продукции. Из-за чрезмерных процедур этот процесс занимает много времени.

Подводя итог совещания, Аркадий Мкртычев отметил, что проект набирает хорошие обороты и получает все большее одобрение среди жителей региона.

«Это хороший результат. Важно понимать, как для производителей в части качества их продукции, так и для торговых сетей в части позиционирования местных товаров, участие в проекте — это повышенная ответственность. Сети нас услышали, пошли навстречу и начали активно работать над реализацией общей задачи — повышение продовольственной безопасности Хабаровского края. Всем нам предстоит еще немало сделать», — сказал Аркадий Мкртычев.