Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
"Не надо связываться с женатыми": Буланова о любовнице мужа
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1275-летие Солнца нации
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
9Скончался Виталий Чуркин
07:51 (мск), источник: dostup1.ru

Правительство РФ выделило ЮУрГУ более 140 млн на повышение конкурентоспособности

Отобранные по результатам конкурса ведущие университеты страны получают господдержку с 2013 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в размере более 10 млрд рублей между 21 вузами с целью повышения качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг — более 140 млн выделено Южно-Уральскому государственному университету (ЮУрГУ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Текст документа опубликован на официальном сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», — говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что в целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов правительство с 2013 года предоставляет подобную господдержку отобранным по результатам конкурса научно-образовательным организациям. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Реализация образовательных программ профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы.

В 2017 году объем господдержки Южно-Уральскому государственному университету (национальному исследовательскому университету) составит 141,5 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинские пограничники не пустили в Россию 15 тыс. пачек БАДов для стройности
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
Guardian: у скончавшегося брата лидера КНДР была паранойя
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь