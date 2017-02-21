Правительство РФ выделило ЮУрГУ более 140 млн на повышение конкурентоспособности
Отобранные по результатам конкурса ведущие университеты страны получают господдержку с 2013 года.
Отобранные по результатам конкурса ведущие университеты страны получают господдержку с 2013 года.
Текст документа опубликован на официальном сайте кабмина.
«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
В ней отмечается, что в целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов правительство с 2013 года предоставляет подобную господдержку отобранным по результатам конкурса
В 2017 году объем господдержки