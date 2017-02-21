Газ Ямала повезут в Азию через порты Приморья

Для сопровождения танкеров со сжиженным газом по Северному морскому пути в дополнение к имеющемуся ледокольному флоту Россия строит крупнейший в мире атомный ледокол «Лидер». Планируемая мощность ледокола составляет 110 МВт. Ожидается, что «Лидер» увеличит скорость прохода по Севморпути в пять раз.

Напомним очевидное: возрождение Арктики — одно из стратегических направлений российской политики. Чтобы обеспечить постоянное, в том числе и военное присутствие РФ в высоких широтах, необходимо, однако, привести к общему знаменателю все факторы, которые определяют нормальное развитие региона — от экономических до экологических. Это жизнеобеспечение едва выживающего сегодня Заполярья, формирование инфраструктуры, оптимальные транспортные схемы, в том числе с использованием специализированного флота ледового класса.

По американским оценкам, у в распоряжении России 34 ледокола, причем самых мощных в мире, еще четыре — в постройке, девять — в проектах. На втором месте — Норвегия, располагающая всего девятью судами такого типа. При этом специалистам понятно, что превращение ледокола любого класса в военно-морской корабль, вооруженный современным ракетным оружием и несущий на борту несколько вертолетов с противолодочным вооружением — дело пусть не минутное, но недолгое. Так что с российскими амбициями в Арктике никто вроде бы и не спорит.

Напомним еще более понятную аксиому сегодняшнего времени: основной путь из Европы в Азию через Суэцкий канал — втрое длиннее, чем северная трасса. Однако перевозка контейнера по длинному маршруту стоит от 500 до 1000 долларов, а по Севморпути — примерно втрое дороже из-за ледокольной проводки и несущественных для логистики и прибыли размеров контейнеровозов.

Правда, время навигации по СМП за последние два десятилетия существенно увеличилось из-за глобального потепления на планете. Однако к началу ХХI века построенный в советские годы мощный ледокольный флот России выработал свой небезразмерный ресурс. А при транспортировке грузов по самому сложному участку Севморпути без ледовой проводки не обойтись даже при самом глобальном потеплении. Хорошо, однако, что в последние годы мы наблюдаем возрождение отечественного ледоколостроения.

Так, проводку через двухметровые льды обеспечит самый мощный (25 МВт) дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 длиной 146 метров и водоизмещением свыше 22 тысяч тонн, строящийся на Балтийском заводе.

Но без атомных ледоколов в Арктике не обойтись! Если сопоставить только цену на горючее, эксплуатация атомохода, вдвое мощнее дизельного, обходится дешевле. Не говоря уже про ледовую проходимость. Словом, единственная возможность развивать арктический транзит и активную экономическую деятельность в Заполярье — ледоколы с ядерными реакторами.

Сейчас в России восемь атомоходов: «Арктика», заступившая на полярную вахту в 1975 году, «Сибирь» (1977), «Россия» (1985), «Таймыр» (1989), «Советский Союз» (1990), «Вайгач» (1990), «Ямал» (1993) и «50 лет Победы» (2007).

«Советский Союз» на ремонте, причем ходят слухи, что ледокол вполне могут переоборудовать под командный центр Арктической группировки Министерства обороны РФ. «Дедушка» атомного ледокольного флота «Ленин» (1959) стал музеем в Мурманске. Музеефицирована будет, скорее всего, и «Арктика», которая к настоящему времени выведена из эксплуатации. «Сибирь» и «Россия» в настоящее время также находятся в отстое.

Именем «Арктика» уже нарекли головной атомоход ЛК-60, который строится на Балтийском заводе. Это серьезный проект: ЛК-60 длиной 173 метра и водоизмещением более 33 тысяч тонн станет самым большим и мощным ледоколом в мире (двухреакторная установка РИТМ-200−2×175 МВт). Благодаря особой конструкции он сможет работать и в западном районе Арктики — в Баренцевом, Печорском и Карском морях, и на более мелководных участках устья Енисея и Обской губы. А 34-метровая ширина корпуса позволит в одиночку проводить в Арктике танкеры водоизмещением до 70 тысяч тонн, преодолевая с постоянной скоростью трехметровые льды.

В разработке — перспективный проект «Лидер». Это универсальный атомоход классической формы длиной более 200 метров и шириной примерно 47. Мощность энергетической установки — 110−120 мегаватт. Он будет в состоянии проложить судоходный канал 50-метровой ширины для проводки крупных океанских транспортов.

Напомним, что впервые Северный морской путь был пройден с запада на восток в 1878—1879 годах шведской экспедицией Нильса Норденшельда. Причем судно, зажатое льдами, вынужденно зазимовало всего в 200 километрах от Берингова пролива — оставшуюся часть пути после освобождения из «плена» одолели за двое суток.

Гидрографическая экспедиция под руководством Бориса Вилькицкого на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» в 1914—1915 годах стала первой российской, которой удалось пройти СМП, но тоже за две навигации, с зимовкой у полуострова Таймыр.

За одну навигацию СМП впервые пройден экспедицией под руководством Отто Шмидта на судне «Сибиряков» в 1932 году. Тогда же в СССР было создано Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть), сыгравшее огромную роль в годы Великой Отечественной войны. По этому маршруту осуществлялась проводка боевых кораблей Тихоокеанского флота в Баренцево море, а также перевозка каменного угля, леса, других народнохозяйственных грузов.

Для международного судоходства СМП был открыт в 1991 году.