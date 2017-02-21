Омские предприниматели поедут в Уфу на бизнес-миссию
Первая
Первая
Омские предприниматели поедут в Уфу на
«На выставке мы планируем представить экспозицию, рассказывающую о промышленном и инновационном потенциале Омска, — рассказал заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики мэрии Владимир Дорохин. — На бирже деловых контактов участники получат возможность наладить сотрудничество с представителями промышленных предприятий Башкортостана. Заявки на участие в
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От Омской области будет представлено только 15 предприятий, поэтому желающим нужно поторопиться с отправкой заявки. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 78−78−29, 78−78−41.