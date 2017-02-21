Омские предприниматели поедут в Уфу на бизнес-миссию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

Бизнес-миссия пройдет в рамках Российского промышленного форума и специализированной выставки «Инновационный потенциал Уфы».

«На выставке мы планируем представить экспозицию, рассказывающую о промышленном и инновационном потенциале Омска, — рассказал заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики мэрии Владимир Дорохин. — На бирже деловых контактов участники получат возможность наладить сотрудничество с представителями промышленных предприятий Башкортостана. Заявки на участие в торгово-экономической миссии уже подали представители химической, машиностроительной отраслей, сферы образования».

В бизнес-миссии примут участие руководители федеральных и региональных органов государственной власти, крупнейших промышленных концернов и корпораций России, представители фондов, ассоциаций, союзов.

От Омской области будет представлено только 15 предприятий, поэтому желающим нужно поторопиться с отправкой заявки. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 78−78−29, 78−78−41.