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08:00 (мск), источник: Om1.ru

В 2017 году омским детдомовцам предоставят 205 квартир

На это выделено 307,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, соглашением с министерством образования и науки РФ региону будет направлено 177 млн рублей из федерального бюджета, которых хватило бы на обеспечение детей-сирот 170 жилыми помещениями.

Документ был подписан губернатором Виктором Назаровым и предусматривает софинансирование области. Так, из регионального бюджета на приобретение квартир выпускникам детских домов планируется выделить 130,5 млн рублей, сообщили в облправительстве. В сумме выделенные средства позволят приобрести не менее 205 квартир.

Также в ведомстве напомнили, что жилье предоставляется по договорам специализированного найма сроком на 5 лет. На те же 5 лет госконтрактом устанавливаются гарантии качества. Затем, если выпускники адаптировались к новым жизненным условиям, с ними заключаются договоры социального найма. На этот срок сохраняются и гарантийные обязательства застройщика.

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