Новосибирская прокуратура создала рабочую группу для проверки роста тарифов ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Специальная рабочая группа организована прокуратурой Новосибирской области для проверки обоснованности повышения тарифов на услуги ЖКХ на 15%, сообщила журналистам первый заместитель регионального прокурора Любовь Кузьменок.

«Приходится изучать огромный массив бухгалтерской документации, и это требует времени. Например, “Сибэко” (основная теплогенерирующая компания в Новосибирске — прим. ТАСС) было заявлено 13 млрд рублей денежных средств, которые могут войти в тариф. Организована специальная рабочая группа, привлечены специалисты», — сказала она.

Как сообщалось, прокуратура области с декабря 2016 года проводит проверку обоснованности повышения тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирской области. Ранее депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований.

Необходимость повышения обосновывается высоким износом оборудования и коммунальных сетей; новый тариф позволит привлечь в этом году порядка 864 млн рублей, которые направят на их модернизацию.

Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Льготным категориям — это около 500 тысяч человек — из бюджета области без дополнительных заявлений будут полностью компенсировать повышение тарифа сверх 4%, установленных федеральным центром. Остальные жители региона смогут вернуть половину этой разницы, подав особое заявление, прием которых начнется 1 августа 2017 года. На компенсации льготникам в областном бюджете предусмотрено 180 млн рублей.