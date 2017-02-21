«Уфалейникель» подтвердил остановку производства с 1 апреля

Сотрудники предприятия будут отправлены на простой по вине работодателя с оплатой 2/3 от среднего заработка. Окончательное решение о сокращении численности штата в настоящий момент не принято.

Охранную деятельность ОАО «Уфалейникель» и Серовского рудника, как и прежде, будет осуществлять частное охранное предприятие ООО «ЧОП «НиКо», которое продолжит свою деятельность на вверенных объектах. Что касается котельной, что в период 2016—2017 гг. будет работать в текущем режиме, продолжая выполнять взятые обязательства по отоплению микрорайона «Никельщиков».

Как ранее писал «ФедералПресс», проблемы у верхнеуфалейского завода начались в связи с падением мировых цен на никель и ростом цен на кокс, который обеспечивает себестоимость продукции.

На момент январского визита министра экономического развития региона Сергея Смольникова в Верхний Уфалей на предприятии уже не работали две из пяти печей, но сроки простоя тогда были неизвестны.

В феврале к проблеме подключился губернатор Борис Дубровский, который побывал в городе и провел там выездное совещание. В итоге на промплощадку «Уфалейникеля» решили пустить инвесторов. Сообщалось, о девяти компаниях, изъявивших желание воспользоваться цехами предприятия.

Отметим, что из 2195 работников завода 730 уже отправлены в простой. Накануне, сразу несколько неофициальных источников сообщили, что предприятие планирует остановить производство с 1 апреля.

Еще вчера в региональном минэкономразвитии сообщали, что официальной информации о закрытии производства и отправки рабочих в простой нет, а облправительство продолжает контролировать ситуацию.