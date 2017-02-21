В Уфе опубликован график уборки дворов на 22 февраля

В Демском районе очистку дворов проведут на ул. Мусоргского, 19б, 17, 19а; ул. Центральная, 2, 4, 6; ул. Ухтомского, 26; ул. Левитана, 22/1, 22/2.

В Калининском районе аналогичные работы проведут во дворах по следующим адресам:

ул. Черниковская, 73, 75; ул. Кремлевская, 19; ул. Первомайская, 28а, 30а, 75а; ул. Орджоникидзе, 9, 11, 14, 16; ул. Мечетлинская, 11, 13а; ул. Т. Янаби, 53/2, 67, 69/1; ул. Ферина, 20/2.

В Орджоникидзевском районе комплексная уборка дворов будет вестись по адресам:

ул. Конституции, 8; ул. Пекинская, 22; ул. Калинина, 15; ул. Репина, 3; ул. Блюхера, 24; ул. Российская, 66в; ул. Ш. Руставели, 70/7; ул. Кольцевая, 203/1; ул. Б. Хмельницкого, 94; ул. Д. Юлтыя, 9; ул. Мира, 9.

В Кировском районе очистка дворов пройдет завтра на ул. Менделеева, 136/2; ул. Гоголя, 39; ул. Пушкина, 135; ул. Кирова, 41; ул. Мубарякова, 16; ул. Авроры, 5/1б.

В Ленинском районе 22 февраля работы по уборке дворов проведут на ул. Красина, 13; ул. Кирова, 8; ул. М. Карима, 28А; ул. Летчиков, 5/1; ул. М. Лесозаводская, 2/1.

В Советском районе уборка дворов от снега с применением спецтехники состоится на ул. Комсомольская, 37; ул. Кирова, 99/1; ул. Краснодонская, 28; ул. С. Халтурина, 40, 42; ул. Владивостокская, 15; проспект Октября, 10/1; ул. Ст. Злобина, 15, 38/2; ул. 50 лет СССР, 2.