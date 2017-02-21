«Ведомости» узнали об идее ограничить расчеты наличными в России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Минэкономразвития и Минфин обсуждают методы борьбы с теневой экономикой; в частности речь идет о возможном запрете зарплат наличными, ограничении оплаты наличными крупных покупок и введении муниципального налога с дифференциацией по типу платежа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в дискуссии. Утвержденных решений пока нет и на уровень правительства обсуждение еще не выносилось.

Одна из обсуждаемых идей — ограничение на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но единого мнения о цене отсечения у чиновников нет

Одна из обсуждаемых идей — ограничение на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но единого мнения о цене отсечения у чиновников нет

В обоих министерствах отказались от комментариев, однако, как сообщил газете источник, некоторые из обсуждаемых идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018—2024 гг. Издание отмечает, что россияне до сих пор отдают предпочтение расчетам наличными: держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, — около 9% ВВП. Наличные предпочитают, например, и в автосалоных, поскольку эквайринг дорог.

В 2012 году Министерство финансов уже предлагало ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями — сначала суммой в 600 тысяч руб., а затем — в 300 тысяч руб. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности, напомнил «Ведомостям» чиновник финансово-экономического блока.

В январе 2017 года глава Минфина Антон Силуанов привел в пример Индию, которая ограничила расчет наличными, и увидел в этом возможность собирать больше налогов. «Надо подумать о сокращении расчетов наличными деньгами», — сказал Антон Силуанов. Он отметил, что «во многих странах, в том числе, Индии, широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами». «Это правильно, это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной», — подчеркнул министр.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов впоследствии заявил, что правительство не обсуждает вопрос сокращения объемов расчетов наличными.

«Мы считаем, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно. И все транзакции, которые могут банки обеспечивать, и как они будут проводить, используя новые технологии, это должно естественным образом войти в обиход каждой семьи. Но никаких административных ограничений, никаких административных принуждений — этого не будет», — сказал Шувалов.