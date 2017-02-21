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08:26 (мск), источник: Zakon.kz

Тенге побил новый рекорд

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 февраля 2017 года составил 317,69 тенге.

Источник: Zakon.kz

По сравнению с утренней сессией 20 февраля (319,3/$1) нацвалюта укрепилась на 1,61 тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 317,3 тенге за доллар США, максимальный — 319,4 тенге. Объем торгов составил 40 млн 350 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 84.

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