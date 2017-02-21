Тенге побил новый рекорд
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 февраля 2017 года составил 317,69 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 февраля 2017 года составил 317,69 тенге.
По сравнению с утренней сессией 20 февраля (319,3/$1) нацвалюта укрепилась на 1,61 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 317,3 тенге за доллар США, максимальный — 319,4 тенге. Объем торгов составил 40 млн 350 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 84.