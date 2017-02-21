Правительство РФ выделит КФУ 849,2 млн рублей
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). 849 млн 247 тыс. рублей выделит Правительство РФ Казанскому (Приволжскому) федеральному университету на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых
(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). 849 млн 247 тыс. рублей выделит Правительство РФ Казанскому (Приволжскому) федеральному университету на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых
Соответствующее распоряжение подписал
Всего субсидии из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей будут выделены в 2017 году 21 российскому вузу.
«В целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу Правительством с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России», — уточняется в справке к документу.
Принятое решение направлено на повышение качества российского образования, сказано в распоряжении.