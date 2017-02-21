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09:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Правительство РФ выделит КФУ 849,2 млн рублей

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). 849 млн 247 тыс. рублей выделит Правительство РФ Казанскому (Приволжскому) федеральному университету на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Источник: ИА Татар-информ

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Правительства РФ.

Всего субсидии из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей будут выделены в 2017 году 21 российскому вузу.

«В целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу Правительством с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России», — уточняется в справке к документу.

Принятое решение направлено на повышение качества российского образования, сказано в распоряжении.

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