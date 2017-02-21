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09:19 (мск), источник: Publika.md

Столичные жители смогут сами регулировать температуру воздуха в квартирах

Сотни жителей столицы сами смогут регулировать температуру воздуха в квартирах во время отопительного сезона.

Источник: РИА "Новости"

Соответственно, каждый будет платить ровно столько, сколько потребил теплоэнергии. Это позволит на треть снизить затраты на тепло.

Предприятие Termoelectrica планирует модернизировать систему отопления в 124-х многоэтажках и 32-х административных зданиях.

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Новая система отопления позволит потребителям бесперебойно получать горячую воду, иметь собственный счетчик, подключатся самостоятельно к отоплению и не зависеть от жилищного управления или ассоциации жильцов.

Для реализации проекта предприятие получило кредит в 50 миллионов леев сроком на 50 лет. Летом прошлого года Термоэлектрика установила подобные системы распределения теплоэнергии в пяти столичных многоэтажках.

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