Столичные жители смогут сами регулировать температуру воздуха в квартирах

Предприятие Termoelectrica планирует модернизировать систему отопления в 124-х многоэтажках и 32-х административных зданиях.

Соответственно, каждый будет платить ровно столько, сколько потребил теплоэнергии. Это позволит на треть снизить затраты на тепло.

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Новая система отопления позволит потребителям бесперебойно получать горячую воду, иметь собственный счетчик, подключатся самостоятельно к отоплению и не зависеть от жилищного управления или ассоциации жильцов.

Для реализации проекта предприятие получило кредит в 50 миллионов леев сроком на 50 лет. Летом прошлого года Термоэлектрика установила подобные системы распределения теплоэнергии в пяти столичных многоэтажках.