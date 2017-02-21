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09:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Спорткомплекс Снеговой пади во Владивостоке ждет судьба «Хаяттов»

Достройка физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке с готовностью объекта в 28% оценена экспертами в 1,178 млрд рублей, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Таких денег у администрации городского округа нет, поэтому мэрия Владивостока считает возможным привлечь к достройке социального объекта неких внешних инвесторов. Если же, как в случае с «Хаяттами», инвестор не обозначится в обозримом будущем, недострой законсервируют до лучших экономических времен. Об этом сообщила заместитель директора МКУ «Дирекция по строительству объектов ВГО» Светлана Фендрикова.

Напомним, что физкультурно-спортивный комплекс жилого микрорайона Снеговая падь мог стать одним из популярных и значимых социальных объектов города. Спорткомплекс должен был быть построен в рамках краевой целевой программы развития Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР, иными словами, в рамках подготовки приморской столицы к форуму АТЭС 2012 года.

В рамках программы в Снеговой пади было построено несколько школ и детских садов, две поликлиники, начато строительство упомянутого спорткомплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной. Напомним, что вся социальная инфраструктура микрорайона возводилась под ответственным контролем администрации Владивостокского городского округа. Причем на соцобъекты была предусмотрена краевая субсидия в 3,43 млрд. рублей. Однако в ходе строительства в 2012 году, после окончания форума АТЭС, часть субсидии — 306,7 млн. рублей — так и не была переведена в бюджет города. Кроме того, часть все же переведенных городу средств — 77,83 млн. рублей не освоилась строителями и вернулась в бюджет края.

Дальше все оказалось просто — крайбюджет отказался от финансирования стройки, и это понятно: АТЭС уехал, гости разошлись. Формальным основанием для отказа стало невыполнение городским округом условий договорного софинансирования стройки на смешную сумму в 340 тысяч рублей. Кроме того, в условиях начавшегося экономического кризиса стоимость спорткомплекса подросла на 700 миллионов рублей против изначальных расчетов.

Итак, о главном. Стоимость постройки спорткомплекса в ценах этого года составляет 1,6 млрд. рублей. Изгнанными с объекта по суду военными строителями выполнено работ на 422 млн. рублей. На спорткомплекс и землю под ним оформлено право муниципальной собственности, при этом денег на его достройку у города нет и не предвидится.

Администрация города считает оптимальным вариант поиска инвестора и заключения с ним концессионного соглашения. Считается, что инвестор сможет достроить объект и эксплуатировать его на определенных договорных условиях. При этом комплекс останется в собственности городского округа, а по окончании срока концессии будет возращен городу и народу.

По информации ИА «Дейта», «незавершенка» с недавних пор стала предметом активных дискуссий электората избирательного округа. Что понятно — спортзалы здешних школ работают круглые сутки в интересах школьников и их родителей. Еще понятнее другое: инвестор обязательно повысит расценки услуг спорткомплекса, чтобы «отбить» немалые расходы. Вполне возможно нецелевое использование инвестором части площадей, а то и всего спорткомплекса под торговые ряды.

Отдельные активисты даже продвигают в микрорайоне отказ от участия в выборах Думы Владивостока, которая, как считают горожане, годами не предпринимала мер для завершения строительства.

Отвечая на вопрос ИА «Дейта» Светлана Фендрикова, заместитель директора МКУ «Дирекция по строительству объектов ВГО» сказала:

«Можно было просто продать недострой, но мы рассматриваем в качестве оптимального варианта заключение концессионного соглашения с инвестором, который достроит спортивный объект и на определенных условиях временно будет его эксплуатировать. При этом комплекс останется в муниципальной собственности, а по истечению срока концессионного соглашения будет использоваться городом. Потенциальные инвесторы уже есть, но заключение концессионного соглашения займет довольно длительный период времени с учетом всех конкурсных процедур.

К тому же, необходимо провести расширенное обследование здания, чтобы знать, что именно будет передаваться инвестору и в каком состоянии. Инвестора будем ждать в течение ближайшего года, если ФОК так никого и не заинтересует, то администрация законсервирует объект. Ранее этого не было сделано, потому как по поводу этого комплекса были грандиозные планы. Сейчас в бюджете города уже заложены средства на охрану и на консервацию объекта.

Разработка проекта консервации обошлась бюджету города примерно в 4,2 млн рублей, строительно-монтажные работы обойдутся на порядок больше. Сейчас на охрану ФОКа выделяется около 1 млн рублей в год. Согласно обновленному проекту, в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Снеговой пади предусмотрена ледовая арена с трибунами на 1148 мест. В центральном блоке расположатся залы единоборств, тяжелой атлетики, универсальная площадка для игры в гандбол, волейбол, мини-футбол и баскетбол. Будет тут и бассейн размером 25×16 метров с тремя вышками. Кроме того, на территории ФОКа предусмотрены несколько автостоянок на 400 мест, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.

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