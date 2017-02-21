Ирек Ялалов призвал коммунальные службы Уфы быть начеку
Коммунальные службы Уфы Ирек Ялалов призвал быть начеку. Сегодня он обратился к ним на очередном оперативном совещании в мэрии с просьбой быть готовыми к непредсказуемым погодным условиям.
Коммунальные службы Уфы Ирек Ялалов призвал быть начеку. Сегодня он обратился к ним на очередном оперативном совещании в мэрии с просьбой быть готовыми к непредсказуемым погодным условиям.
В ближайшее время синоптики прогнозируют в республики потепление и плюсовую температуру. А такая погода самая сложная не только для автомобилистов, но и городских служб.
Поэтому с самого раннего утра специалисты должны будут следить за состоянием дорог, чтобы не допустить образование наледи.