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09:30 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Ирек Ялалов призвал коммунальные службы Уфы быть начеку

Коммунальные службы Уфы Ирек Ялалов призвал быть начеку. Сегодня он обратился к ним на очередном оперативном совещании в мэрии с просьбой быть готовыми к непредсказуемым погодным условиям.

В ближайшее время синоптики прогнозируют в республики потепление и плюсовую температуру. А такая погода самая сложная не только для автомобилистов, но и городских служб.

Поэтому с самого раннего утра специалисты должны будут следить за состоянием дорог, чтобы не допустить образование наледи.

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