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09:32 (мск), источник: Publika.md

ЕС предоставит финансирование гражданам, желающим открыть собственное дело

Граждане Молдовы, желающие открыть собственное дело или получить средства на развитие бизнеса, могут рассчитывать на финансовую поддержку Евросоюза.

Источник: Publika.md

В 2017 году ЕС предоставит на эти цели 160 миллионов евро в виде грантов, субсидий и льготных кредитов.

Малые и средние предприятия могут получить финансирование в рамках программы «Горизонт 2020». Её бюджет для нашей страны — 80 миллионов евро. Каждый из заявителей может рассчитывать на грант не более двух миллионов.

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В частности, средства выделяются на технологические инновации. На проекты по энергоэффективности ЕС подготовил в этом году 77 млн евро. На эти деньги могут претендовать строительные компании, управляющие организации, а также ассоциации жильцов.

Заявки принимаются до конца июня. Финансирование получат и наши соотечественники, работающие за границей и желающие инвестировать деньги в открытие бизнеса на родине. Средства им предоставят в рамках программы «Pare 1+1». На эти цели ЕС выделил четыре млн евро. Ещё почти два с половиной миллиона предоставили в рамках программы Cosme. Благодаря ей, предприниматели получат поддержку для облегчения доступа к новым рынкам, в том числе европейским.

Каждый из заявителей может рассчитывать на грант в 250 тысяч евро. В 2017 году внешние поступления в госбюджет составляют 510 миллионов долларов. Треть этой суммы — финансирование со стороны ЕС.

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