ЕС предоставит финансирование гражданам, желающим открыть собственное дело
Граждане Молдовы, желающие открыть собственное дело или получить средства на развитие бизнеса, могут рассчитывать на финансовую поддержку Евросоюза.
Граждане Молдовы, желающие открыть собственное дело или получить средства на развитие бизнеса, могут рассчитывать на финансовую поддержку Евросоюза.
В 2017 году ЕС предоставит на эти цели 160 миллионов евро в виде грантов, субсидий и льготных кредитов.
Малые и средние предприятия могут получить финансирование в рамках программы «Горизонт 2020». Её бюджет для нашей страны — 80 миллионов евро. Каждый из заявителей может рассчитывать на грант не более двух миллионов.
В частности, средства выделяются на технологические инновации. На проекты по энергоэффективности ЕС подготовил в этом году 77 млн евро. На эти деньги могут претендовать строительные компании, управляющие организации, а также ассоциации жильцов.
Заявки принимаются до конца июня. Финансирование получат и наши соотечественники, работающие за границей и желающие инвестировать деньги в открытие бизнеса на родине. Средства им предоставят в рамках программы «Pare 1+1». На эти цели ЕС выделил четыре млн евро. Ещё почти два с половиной миллиона предоставили в рамках программы Cosme. Благодаря ей, предприниматели получат поддержку для облегчения доступа к новым рынкам, в том числе европейским.
Каждый из заявителей может рассчитывать на грант в 250 тысяч евро. В 2017 году внешние поступления в госбюджет составляют 510 миллионов долларов. Треть этой суммы — финансирование со стороны ЕС.