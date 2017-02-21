Из-за блокады Донбасса остановился Енакиевский металлургический завод

Енакиевский металлургический завод и ПАО «Краснодонуголь» (Луганская обл.), входящие в группу «Метинвест» и находящиеся на временно не подконтрольной Украине территории, остановили производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО, сообщила пресс-служба «Систем кепитал менеджмент».

«С начала боевых действий в регионе, ЕМЗ работал в условиях неритмичных поставок железорудного сырья. После того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным», — говорится в сообщении.

На Енакиевском метзаводе завершились работы по подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей № 3 и № 5, прекращена работа конвертерного цеха.

Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля.

Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения «Краснодонуголь», производителя коксующегося угля.

При этом в «Метинвест» заявили, что не намерены сокращать персонал на ЕМЗ (включая Макеевское подразделение) и «Краснодонугле». Сотрудники предприятий будут отправлены в отпуск с сохранением 2/3 оклада.