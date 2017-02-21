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10:48 (мск), источник: Newslab.ru

Города и районы Красноярского края получили деньги на ремонт дорог

Муниципальные образования Красноярского края получили средства на ремонт дорог и дорожных объектов. Как отметили в пресс-службе министерства транспорта, объем субсидий для каждого района зависит от протяженности и состояния улично-дорожной сети, численности населения, а также интенсивности движения и пожелания жителей.

Источник: РИА "Новости"

«Программа реализуется в крае третий год. Ежегодно с 2015 года по поручению губернатора на ремонт муниципальных дорог из краевого бюджета выделяется миллиард рублей. Изначально на местах были сформированы предварительные программы ремонта на трехлетний период, которые ежегодно реализуются. На сегодняшний день все районы получили необходимые средства на текущую ремонтную кампанию», — отметил министр транспорта Сергей Еремин.

Теперь муниципалитеты в рамках предоставленных лимитов составляют проектную документацию, а затем приступят к процедуре торгов. В этом году в программу ремонта включены несколько крупных мостовых сооружений.

Так, в Минусинске вместо аварийного моста через протоку реки Енисей возведут новую переправу, которая будет в два раза шире ранее действующей — четырехполосной, грузоподъемность моста увеличится до 100 тонн. К работам мостовики приступят летом, а уже в ноябре по новому мосту откроют. С началом дорожного сезона 2018 года выполнят работы по асфальтированию объекта, благоустройству и освещению территории. На все работы из бюджета края по поручению губернатора выделят 100 млн рублей.

Новый понтонный круглогодичный мост в этом году появится и через реку Кову в Кежемском районе. Он крайне необходим жителям поселков Недокура и Аксеново для транспортного сообщения с районным центром. На его обустройство направят 54 млн рублей. На транзитном участке в Канске отремонтируют мост через реку Иланку. На эти цели предусмотрено 80 млн рублей.

Добавим, начиная с 2017 года в Красноярском крае, в том числе и в Красноярске, стартует масштабный ремонт и реконструкция дорог и дорожных объектов. В течение ближайших девяти лет на эти цели направят 26 млрд рублей. В рамках ремонтной программы краевые власти планируют благоустроить и осветить дорожные объекты, а также повысить уровень безопасности на магистралях в пределах региона.

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