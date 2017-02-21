Расценки за пользование «Обходом Хабаровска» обнародовали на заседании правительства
Минимальная средняя цена за километр составит 3,92 рубля без учета НДС.
Минимальная средняя цена за километр составит 3,92 рубля без учета НДС.
Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.
Цены за проезд по первой платной автотрассе «Обход Хабаровска», строительство которой начнется до середины 2017 года, назвали на расширенном заседании краевого правительства. По данным доклада генерального директора
В своем докладе Павел Овчинников напомнил, что общий срок эксплуатации дороги — 12 лет, из них 3 года пойдет на строительство.
Протяженность «Обхода Хабаровска» — 27 км. Это дорога I категории, со скоростью движения до 120 км в час, по две полосы в каждую сторону. По предварительной оценке компании, по ней будут проходить ежесуточно до 20 тысяч машин.
— Дорогу планируется реализовать на платной основе. Соответственно предусмотрены пять пунктов взимания платы и пять развязок, которые обеспечивают связь дороги с центром города и с жилыми районами. В наши обязанности входят сбор платы за проезд, которая в 100%-ном объеме будет поступать в бюджет Хабаровского края, — сообщил Павел Овчинников.
Судя по докладу, расценки таковы. Средняя стоимость км/ч (без учета НДС) для водителей транспортного средства I категории — 3,92 рубля, II — 5,87 рубля, III — 7,83 рубля, IV — 15,66 рубля.
По словам Павла Овчинникова, как взнос в экономику края ввод в эксплуатацию обходной дороги означает, что в ближайшие три года объем внешних инвестиций составит 30 млрд рублей, появится более 300 постоянных рабочих мест, а объем привлеченных материальных ресурсов с территории рая достигнет 21 млрд рублей.
Непосредственно к строительству компания планирует приступить до середины 2017 года, как это оговорено в соглашении с правительством края.
Дорога «Обход Хабаровска» объединяет три дороги федерального значения: «Уссури», «Восток» и «Амур» и обеспечивает устойчивую транспортную связь по линии