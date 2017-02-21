Экспорт Свердловской области в Чехию увеличился в 2,5 раза

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По названным показателям Свердловская область за 2016 год с большим отрывом лидирует среди других регионов Уральского федерального округа. В частности, 90% от общего экспорта УрФО в Чехию приходится именно на поставки предприятий Среднего Урала.

Такой прирост стал возможен благодаря тому, что совместные проекты регулярно обсуждаются с чешской стороной на уровне главы нашего региона. Многие инициативы получили одобрение в ходе переговоров губернатора Евгения Куйвашева с министром промышленности и торговли Чехии Яном Младеком на выставке «ИННОПРОМ» и других многочисленных встреч.

Эти данные были озвучены в ходе встречи министра международных и внешнеэкономических связей Андрея Соболева с Лубошем Лаштувкой, консулом чешской дипмиссии в Екатеринбурге, и Радимом Новаком, директором чешской компании «Лабара-Рус», расположенной в Сысертском муниципальном округе.

«Свердловская область по итогам года является несомненным лидером в УрФО по сотрудничеству с Чехией, а округ лидирует в РФ. На планируемой нашим министерством иностранных дел в марте текущего года встрече, которая будет посвящена обмену опытом работы на российском рынке, свердловско-чешские проекты будут представлены в качестве успешных примеров грамотного взаимодействия власти и бизнеса», — рассказал Лубош Лаштувка.

Как сообщил Радим Новак, в конце марта 2017 года «Лабара-Рус» планирует начать выпуск в Свердловской области высокотехнологичных изоляционных материалов, а также использовать в дальнейшем производственную площадку компании для привлечения других чешских компаний к работе в регионе. Среди их предполагаемой специализации он назвал четыре направления: производство крафтовых пивоварен, энергетику, экологию и сельское хозяйство.

Комментируя итоги переговоров, Андрей Соболев назвал успешность совместных проектов результатом системной работы властей и деловых кругов Свердловской области и Чешской Республики:

«Сегодня мы говорили, что в торговле нам удалось превысить показатели 2015 года, а в планах обеих сторон — выход на докризисный уровень. При этом Свердловская область и Чехия уже долгие годы тесно сотрудничают в сфере промышленной кооперации.