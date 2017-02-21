В новосибирских троллейбусах установили платежные терминалы

Новые терминалы, позволяющие делать оплату в одно касание, в тестовом режиме установлены в троллейбусах маршрута № 2. Они принимают не только транспортные карты системы «Электронный проездной — Новосибирск», но и банковские карты международных платежных систем, поддерживающих бесконтактные технологии. Достаточно поднести карту к терминалу на одну-две секунды, и пользователь получит чек, подтверждающий внесение платы. Кроме того, новое технологическое решение позволяет оплачивать проезд с помощью смартфона, используя системы бесконтактных платежей Samsung Pay и Apple Pay. Стоимость билета при этом остается прежней — восемнадцать рублей.

— Одной из приоритетных задач муниципалитета является переформатирование системы безналичной оплаты проезда на общественном транспорте, — подчеркнул начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Роман Дронов. — Перевод на «безнал» муниципального пассажирского транспорта начался в феврале 2016 года. В дополнение к единой транспортной и социальной картам, картам школьника и студента добавились банковские. Терминалами, которые могут осуществлять эту функцию, уже оснащен весь подвижной состав муниципального наземного транспорта.

— Применение современных безналичных технологий оплаты дает ряд преимуществ не только пассажирам, но и транспортным предприятиям. Перевозчикам технология помогает снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания, создать системы для оплаты проезда, в которые интегрированы различные виды транспорта, — отмечает заместитель председателя правления Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Игорь Безматерных.

Для удобства пользователей — и пассажиров, и компаний-перевозчиков — на сайте транспортного оператора размещена страница с услугой «Личный кабинет пассажира», где владелец карты может увидеть историю своих поездок, распечатать билет, на котором стоит дата и время конкретной поездки.

По результатам реализации пилотного проекта будет принято решение о дальнейшем внедрении программного обеспечения, как на муниципальном, так и коммерческом транспорте. По мнению специалистов, это поможет вывести из тени частные компании и увеличит сборы пассажирских автотранспортных предприятий.

Кстати.

В 2017 году запланировано внедрение технологии «ЕТК-онлайн» (единая транспортная карта) с возможностью удаленного пополнения счета, в том числе безналичным банковским переводом. С апреля 2016 года бесконтактная технология оплаты действует в метрополитене Новосибирска.