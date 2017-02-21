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10:36 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове из-за долга в 10,5 млн рублей арестовали трамваи

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону судебные приставы арестовали трамваи.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Трамвайные вагоны опечатаны в рамках исполнительного производства по взысканию с юридического лица задолженности, в том числе перед бюджетом на общую сумму в 10,5 млн рублей.

«Сейчас арестованные трамвайные составы переданы на ответственное хранение должнику. В случае дальнейшего неисполнения им требований исполнительного документа трамвайные составы будут переданы торгующей организации на принудительную реализацию», — сообщает пресс-служба УФССП России по Ростовской области.

Название компании не уточняется.

Как сообщали Юга.ру, по состоянию на 20 декабря 2016 года две ростовские транспортные компании — МУП «Ростовская транспортная компания» и ООО «РТК РусЭлТранс» задолжали ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электричество более 21 млн рублей.

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