Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов - Бузовой
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10«День без иммигрантов»
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Скончался Виталий Чуркин
11:44 (мск), источник: ИА REGNUM

128 мероприятий: Приангарье и Бурятия думают, как сохранить Байкал

Продолжается работа над проектом «Байкал: Великое озеро Великой страны».

Иркутская область предложила включить в национальный проект «Байкал: Великое озеро Великой страны» 128 мероприятий. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 февраля, сообщили в областном правительстве.

Состоялось заседание рабочей группы по разработке национального проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны». Участники мероприятия обсудили инициативы, предлагаемые Приангарьем и Бурятией.

По мнению губернатора Иркутского области Сергея Левченко, сейчас совместно с федеральным центром необходимо организовать «новую модель управления процессами жизнедеятельности на территории вокруг Байкала».

«Для обеспечения комплексного развития Байкальской природной территории необходимо создание новой системы обращения с отходами, сбалансированное развитие туризма с учетом рекреационной нагрузки на территорию, достижение здесь роста экономики и инвестиций, создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Все это невозможно без совершенствования законодательства, в котором на сегодня много противоречий, являющихся основным сдерживающим фактором», — заявил Левченко.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, принимавший участие в заседании, рассказал, что 9 февраля в Минприроды России была создана рабочая группа по подготовке паспорта проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны». До 1 марта группа должна собрать предложения по наполнению проекта мероприятиями. Паспорт проекта в правительство РФ необходимо предоставить до 25 апреля 2017 года.

По словам министра экономического развития Иркутской области Антона Логашова, Приангарье предлагает включить в проект 128 мероприятий по нескольким приоритетным направлениям. В частности, для сохранения водной среды и биоразнообразия в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории предлагается строительство канализационно-очистных сооружений, создание обслуживающего флота для сбора с судов подсланевых вод, развитие товарного рыбоводства и пополнение биоресурсов, создание лесопитомников и восстановление лесных массивов после пожаров. Уточняется, что эти же мероприятия связаны с модернизацией систем жизнеобеспечения и ликвидацией накопленного ущерба экологии.

Кроме того, в Байкальске предлагается создание территории опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков, реализация проектов, связанных со сбором и переработкой дикоросов, строительством тепличных комплексов, открытием реабилитационных центров и так далее.

В областном правительстве подчеркнули, что еще одним приоритетом для Приангарья направлением является развитие туризма. Предлагается создание туристско-рекреационного кластера прибайкальских территорий, строительство автодорог, развитие придорожного сервиса. Кроме того, речь идет о восстановлении и строительстве причальных сооружений, берегоукреплении, селезащиты в Байкальске. Есть планы по созданию и продвижению бренда Байкала, разработке приоритетных туристических маршрутов и стратегических документов в сфере туризма на Байкальской природной территории.

Также на заседании рабочей группы были озвучены предложения Бурятии. Врио главы республики Алексей Цыденов объяснил, что они связаны со строительством и реконструкцией очистных и причальных сооружений, строительством вспомогательных и научно-экспедиционных судов, созданием новых мусорных полигонов, модернизацией котельных с переводом на экологически чистые технологии. Бурятия планирует развивать на своей территории туристско-рекреационную инфраструктуру, разводить ценные породы рыб.

Читайте также: «Мусорная» проблема в Бурятии упирается в Байкал.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, целью национального проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны» является построение единой системы управления озером Байкал для экологического и экономического развития Байкальской природной территории.

Напомним, согласно данным опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), каждый пятый житель России (19%) относит озеро Байкал к числу главных достопримечательностей, являющихся визитной карточкой России. Это второй по популярности ответ после Кремля (36%). При этом 62% опрошенных считают, что озеру Байкал грозит серьезная экологическая опасность и необходимо выделять средства из бюджета на его защиту.

Проблемы, связанные с сохранением уникального озера, действительно существуют. В частности, ведется борьба по предотвращению обмеления Байкала. По состоянию на начало 2017 года средний уровень озера Байкал достигал 456,13 м ТО, что на 17 см выше, чем на 10 января 2016 года.

Еще одна существенная проблема — браконьерство. По данным Минприроды России, в связи с резким сокращением биомассы омуля в озере Байкал и ростом его закупочной цены наблюдается увеличение попыток незаконного лова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов заявил, что «2017 год станет годом войны за экологию». «Сегодня ситуация на Байкале неутешительная: не решена проблема утилизации и переработки отходов жизнедеятельности населения, ухудшается экосистема озера Байкал, в том числе из-за значительного накопленного ущерба. В результате хозяйственной и стихийно-рекреационной деятельности с 2006 года в 2,5 раза снизилась популяция омуля», — прокомментировал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
Павел Буре отказался от гражданства США
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь