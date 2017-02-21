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10:16 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские фермеры пока не решаются везти свою птицу в Японию

Процесс согласований с японской стороной идет активно.

Между Россией и Японией в формате телеконференции состоялись очередные переговоры, которые были посвящены налаживанию эффективной двусторонней торговли животноводческой и растениеводческой продукцией между странами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ходе переговоров стороны обсудили запланированный на март визит специалистов Россельхознадзора в Японию с целью оценки эпизоотической ситуации и системы безопасности при производстве высококачественной говядины кобэ, а также намеченную в этом же месяце аналогичную инспекцию представителями японских ведомств российской системы безопасности при производстве сырой и готовой продукции из мяса птицы.

Сейчас завершается процедура анализа рисков и согласования программ взаимных инспекций. В рамках этой работы в ближайшее время Россельхознадзор направит японской стороне проект ветеринарного сертификата на поставки российского термически обработанного мяса птицы в Японию для его согласования.

Как сообщалось ранее, с января 2017 года началась работа по формированию перечня российских предприятий, желающих экспортировать сырое мясо птицы и термически обработанную птицепродукцию в Японию для проведения их инспектирования японскими специалистами.

Ветеринарные требования при поставках птицеводческой продукции в Японию будут в ближайшее время размещены на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит-Япония-Экспорт».

Приморские предприятия, заинтересованные в поставках птицеводческой продукции в Японию, могут обратиться в соответствующее территориальное управление Россельхознадзора для проведения обследования на соответствие ветеринарным требованиям Японии.

Как сообщили в отделе государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Россельхознадзора региона, пока в адрес теруправления заявок на проведение обследований на соответствие ветеринарным требованиям Японии от птицеводческих предприятий не поступало.

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