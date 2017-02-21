Мэрия Хабаровска готова платить речникам больше, чем в прошлом году
Об этом заявил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый.
Об этом заявил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый.
Стоимость контракта на перевозку хабаровских дачников по Амуру в этом году увеличится, составив как минимум 26 млн рублей. Такую информацию озвучил начальник управления транспорта мэрии города Сергей Суковатый, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что прошлая навигация обошлась городским властям в 20 млн рублей и обернулась множеством проблем для дачников.
За месяц до выхода судов директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» заявил, что его теплоходы не могут работать на маршрутах
В середине января этого года директор «Амурских пассажирских перевозок» Игорь Меерсон заявил, что не намерен работать на пригородных речных маршрутах
В этом году право работать на речных маршрутах у Хабаровска будет разыграно на аукционе, который пройдет с 1 марта по 1 апреля. Потенциальным перевозчикам предложат три маршрута.
Ранее сообщалось, что подать заявку смогут организации из других регионов. Однако, как сегодня отметил начальник городского управления транспорта, потенциальный перевозчик
«В навигацию 2017 года заложены средства, там даже предусмотрена рентабельность, и аванс будет предусмотрен. Это хорошо, что сейчас ввели эти дополнения в Кодекс водного транспорта: есть правила игры, и мы должны по ним играть, а не искать
Что касается стоимости проезда на речном транспорте, то, по данным мэрии, в этом году она вырастет не более чем на 5%.