Мэрия Хабаровска готова платить речникам больше, чем в прошлом году

Стоимость контракта на перевозку хабаровских дачников по Амуру в этом году увеличится, составив как минимум 26 млн рублей. Такую информацию озвучил начальник управления транспорта мэрии города Сергей Суковатый, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что прошлая навигация обошлась городским властям в 20 млн рублей и обернулась множеством проблем для дачников.

За месяц до выхода судов директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» заявил, что его теплоходы не могут работать на маршрутах из-за сломанных двигателей. Навигация тогда все же началась, однако в середине лета компания внезапно объявила, что рейсы между Хабаровском и дачами на островах отменяются. Причиной, по данным перевозчика, стал недостаток финансирования со стороны мэрии города. В итоге теплоходы курсировать не перестали, но из-за неразберихи пассажиропоток на линиях упал.

В середине января этого года директор «Амурских пассажирских перевозок» Игорь Меерсон заявил, что не намерен работать на пригородных речных маршрутах из-за отсутствия денег на ремонт пяти теплоходов. Позже губернатор края Вячеслав Шпорт призвал речников и хабаровскую мэрию «не играть на нервах горожан». Было также решено, что финансирование одного дачного рейса возьмут на себя краевые власти.

В этом году право работать на речных маршрутах у Хабаровска будет разыграно на аукционе, который пройдет с 1 марта по 1 апреля. Потенциальным перевозчикам предложат три маршрута.

Ранее сообщалось, что подать заявку смогут организации из других регионов. Однако, как сегодня отметил начальник городского управления транспорта, потенциальный перевозчик по-прежнему один — ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». По информации Сергея Суковатого, компания уже начала подготовку флота к новому сезону навигации, который начнется 30 апреля или 1 мая. Он также подчеркнул, что сумма контракта в этом году будет увеличена, а схема оплаты услуг изменится.

«В навигацию 2017 года заложены средства, там даже предусмотрена рентабельность, и аванс будет предусмотрен. Это хорошо, что сейчас ввели эти дополнения в Кодекс водного транспорта: есть правила игры, и мы должны по ним играть, а не искать какие-то там схемы. [Когда] контракт заключен, мы имеем полное право выделять аванс до 30%, а дальше мы уже составляем график платежей и в зависимости от [количества] перевезенных пассажиров ежемесячно осуществляем платежи [перевозчику], — отметил Сергей Суковатый. — Сумма контракта будет более 26 млн рублей. Точно пока не скажу».

Что касается стоимости проезда на речном транспорте, то, по данным мэрии, в этом году она вырастет не более чем на 5%.