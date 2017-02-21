Южный Урал: довести долю МСП до 50% поможет скоростная магистраль

Довести долю валового регионального продукта Челябинской области, производимую предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП), предложил вице-губернатор Руслан Гаттаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

«Мы должны получить сотни, тысячи новых предприятий, которые будут не такими крупными, но высокотехнологичными, будут платить налоги, привлекать новые кадры из университетов, смогут платить достойные зарплаты. Для этого нужно радикально улучшить условия ведения бизнеса в регионе для малых и средних компаний», — заявил Руслан Гаттаров.

При этом главной проблемой для МСП Гаттаров обозначил сложность получения финансовых ресурсов. Частникам сложно убедить банки профинансировать начинания предпринимателей. Но именно для этого в Челябинской области была развернута широкая поддержка начинающих и действующих бизнесменов. При этом форма поддержки реализована в форме «одного окна».

«В ближайшее время мы откроем МФЦ для бизнеса — единый фронт-офис для работы с малыми и средними предприятиями по всем вопросам. Это будет место, куда бизнесмен может обратиться за любой формой поддержки, государственной услугой, консультацией. Здесь же регулярно будут проходить конференции, семинары, тренинги и другие обучающие мероприятия», — сообщил Руслан Гаттаров.

В планах властей открытие на одной площадке — Центра поддержки экспорта, Агентства инвестиционного развития, Фонда развития промышленности, Фонда развития МСП. Обращаться в МФЦ можно будет непосредственно, по телефону, и с помощью интернета.

Реализованный объект позже будет растиражирован по всей области.

Еще одной проблемой для МСП был обозначен дефицит квалифицированных кадров на рынке труда. Ее решить власти планируют через взаимодействие с вузами города. Однако четкого представления, плана как это будет реализовано, пока нет.

Отмечается, что в Челябинской области создан Фонд развития промышленности, а также Фонд развития малого и среднего бизнеса. Организации предлагают помощь в виде льготного кредитования под 5% годовых. Однако расчетов сможет ли такая поддержка реанимировать малый бизнес, пока также нет, делается ставка, что рыночный механизм заработает самостоятельно и предпринимательская инициатива подтолкнет бизнесменов обращаться за финансированием.

Также в правительстве Челябинской области рассчитывают на мультипликативный экономический эффект от запуска строительства высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург». Постройка этого инфраструктурного объекта, по мнению Руслана Гаттарова, позволит оживить производства, в том числе вдоль ВСМ, а также сподвигнет к строительству жилой и производственной инфраструктуры вдоль магистрали.

«Появление ВСМ усилит экономику как Челябинска, так и Екатеринбурга, превратив их по факту в один город, а вдоль магистрали появятся новые производства, логистические комплексы, жилые дома и другие объекты. На каждый рубль, вложенный из бюджета в проект ВСМ, мы рассчитываем привлечь не менее пяти рублей частных инвестиций. Это огромное поле для проектов, связанных с девелопментом — создания новых микрорайонов и даже муниципалитетов. И это тот проект, которым мы сможем гордиться», — добавил Руслан Гаттаров.