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10:32 (мск), источник: Noi.md

Бекчиев восстановлен в должности и получит компенсацию

Константин Бекчиев, бывший директор «Apă-Canal Chișinău», был восстановлен в должности. Соответствующее решение было принято вчера судом сектора Рышкановка.

Источник: Noi.md

Кроме того, он получит 33 966 леев в качестве компенсации за моральный ущерб и 10 000 леев — на покрытие судебных расходов, сообщает bizlaw.

Напомним, что в сентябре прошлого года Константин Бекчиев был освобожден от должности директора «Apă-Canal Chișinău» на том основании, что он плохо управлял деятельностью предприятия, хотя на протяжении долгого времени Бекчиева неоднократно награждали за хорошее управление.

Всего через несколько дней после увольнения Бекчиева на его место была назначена Вероника Херца, которая на тот момент занимала должность председателя Административного совета АО «Apă-Canal Chișinău».

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