На месте «пустошей» Краснодара построят парки и спортивные площадки

Это решение прозвучало на аппаратном совещании в администрации города. По словам главы, использовать новые объекты нужно в интересах горожан, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

По поручению главы города создана рабочая группа под председательством вице-мэра города Владислава Ставицкого, которая проанализировала механизм и назначение использования ряда земельных участков в центре города, освобожденных от ветхого и аварийного жилья в результате реализации программ по переселению жителей.

На аппаратном совещании заслушали первые результаты работы этой группы. Так, по словам заместителя главы города, рассматривается возможность передачи земельного участка по ул. им. Седина, 115 из муниципальной собственности в краевую для расширения территории Краснодарского художественного училища. Угловой участок на перекрестке ул. им. Чапаева/им. Кирова может быть передан школе № 19 для размещения спортивной площадки.

По ул. Комсомольской, 2 на освобожденной от ветхих строений земле может быть построен новый детский сад. Рассматривается также предложение по использованию участка по ул. Длинной, 110 под муниципальную парковку.

— Необходимо тщательно проанализировать все ранее заключенные договоры аренды или продажи таких участков и ни в коем случае не допустить точечную застройку в центре города. Это поручение губернатора, такого же мнения большинство краснодарцев. Застройка в центре возможна только при комплексном освоении кварталов. И только при действительно комплексном подходе, когда строятся не только дома или офисы, а все необходимое для городской среды, — подчеркнул Евгений Первышов.