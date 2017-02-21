«Роснефть» заключила контракт на покупку нефти в Курдистане

Компания «Роснефть» подписала с правительством иракского Курдистана контракт на покупку и продажу нефти в 2017—2019 годах. В сообщении «Роснефти» отмечается, что покупателем курдской нефти станет трейдинговое подразделение компании Rosneft Trading SA, которая будет приобретать угледоводородное сырье по предоплате.

«Мы рады началу взаимовыгодного партнерства с Курдистаном и надеемся, что совместно сможем найти новые рынки сбыта для курдской нефти. Контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ “Роснефти” и повысить их эффективность», — пояснил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Одновременно с контрактом стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов.

По словам министра минеральных ресурсов регионального правительства иракского Курдистана Ашти Хаврами, соглашение должно положить начало взаимоотношениям с «Роснефтью» и открыть возможности для широкого партнерства во всех сферах энергетики.