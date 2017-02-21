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11:54 (мск), источник: РБК

«Роснефть» заключила контракт на покупку нефти в Курдистане

Закупки нефти в Иракском Курдистане начнутся уже в 2017 году, в дальнейшем сотрудничество в энергетике планируется расширять.

Источник: Reuters

Компания «Роснефть» подписала с правительством иракского Курдистана контракт на покупку и продажу нефти в 2017—2019 годах. В сообщении «Роснефти» отмечается, что покупателем курдской нефти станет трейдинговое подразделение компании Rosneft Trading SA, которая будет приобретать угледоводородное сырье по предоплате.

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«Мы рады началу взаимовыгодного партнерства с Курдистаном и надеемся, что совместно сможем найти новые рынки сбыта для курдской нефти. Контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ “Роснефти” и повысить их эффективность», — пояснил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Одновременно с контрактом стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов.

По словам министра минеральных ресурсов регионального правительства иракского Курдистана Ашти Хаврами, соглашение должно положить начало взаимоотношениям с «Роснефтью» и открыть возможности для широкого партнерства во всех сферах энергетики.

Иракский Курдистан — государственное образование в составе Ирака, по конституции Ирака имеет статус широкой автономии. Запасы нефти на территории автономии оцениваются в 45 млрд баррелей

В настоящее время на территории Иракского Курдистана работает компания «Газпром нефть», у которая есть три проекта — Халабджа, «Шакал» («дочке» «Газпром нефти» Gazprom Neft Middle East принадлежит в каждом из этих проектов по 80%, остальные 20% у регионального правительства Курдистана) и ​"Гармиан (у «Газпром нефти» и канадской компании WesternZagros по 40%, у курдского правительства — 20%). В 2017 году компания намерена увеличить добычу нефти на месторождениях Курдистана на 17%, до 220 тыс. тонн.

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