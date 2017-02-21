Ростовчан предостерегают от покупки жилья в незаконно возведенном доме
Власти Ростова предостерегают горожан от покупки жилья в незаконно строящемся доме.
Власти Ростова предостерегают горожан от покупки жилья в незаконно строящемся доме.
Как сообщается на сайте городской администрации, трехэтажный дом был незаконно построен в 2014 году на улице Вити Черевичкина, 91 а.
В ходе проведенной администрацией Пролетарского района проверки установлено, что собственники земельного участка, на котором возведен дом, за разрешением на его строительство не обращались.
Сам участок находится в
Целевое назначение земельного участка — «для эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры».
Согласно результатам
В настоящее время вопрос о сносе незаконно возведенного здания решается в суде.