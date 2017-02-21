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15:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчан предостерегают от покупки жилья в незаконно возведенном доме

Власти Ростова предостерегают горожан от покупки жилья в незаконно строящемся доме.

Как сообщается на сайте городской администрации, трехэтажный дом был незаконно построен в 2014 году на улице Вити Черевичкина, 91 а.

В ходе проведенной администрацией Пролетарского района проверки установлено, что собственники земельного участка, на котором возведен дом, за разрешением на его строительство не обращались.

Сам участок находится в производственно-коммунальной зоне первого типа. Строительство многоквартирных жилых домов здесь не предусмотрено градостроительным регламентом.

Целевое назначение земельного участка — «для эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры».

Согласно результатам строительно-технической экспертизы, дом не соответствует строительным нормам и правилам — в нем не обеспечена возможность безопасной эвакуации в случае пожара.

В настоящее время вопрос о сносе незаконно возведенного здания решается в суде.

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