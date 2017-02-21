БФУ им. Канта получит 140 миллионов из федерального центра
Правительство России выделит 10,3 миллиарда рублей ведущим российским ВУЗам для конкурентоспособности среди ведущих мировых
Правительство России выделит 10,3 миллиарда рублей ведущим российским ВУЗам для конкурентоспособности среди ведущих мировых
В число двух десятков университетов, отмеченных кабинетом министров, попал и Балтийский федеральный университет имени И. Канта.
Согласно документу, в 2017 году субсидии предоставляются трем группам ведущих институтов. Калининградский ВУЗ получит 141,5 млн. рублей. Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг, отмечается на сайте Правительства РФ.