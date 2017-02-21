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12:41 (мск), источник: Вести - Калининград

БФУ им. Канта получит 140 миллионов из федерального центра

Правительство России выделит 10,3 миллиарда рублей ведущим российским ВУЗам для конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

В число двух десятков университетов, отмеченных кабинетом министров, попал и Балтийский федеральный университет имени И. Канта.

Согласно документу, в 2017 году субсидии предоставляются трем группам ведущих институтов. Калининградский ВУЗ получит 141,5 млн. рублей. Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг, отмечается на сайте Правительства РФ.

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