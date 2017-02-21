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11:05 (мск), источник: Sputnik.by

Белнефтехим: гендиректор «Гомельтранснефти» уволен

Глава нефтетранспортного предприятия был уволен в начале февраля, сейчас его обязанности исполняет заместитель генерального директора Павел Карпович.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Сергей Сосновский, задержанный Комитетом государственной безопасности Беларуси с поличным при получении взятки, был уволен с должности генерального директора ОАО «Гомельтранснефть» в начале февраля, сообщили Sputnik в отраслевом концерне «Белнефтехим».

КГБ обнародовал информацию о новом громком коррупционном скандале в республике в понедельник 20 февраля — были задержаны гендиректор ОАО и бывший заместитель председателя Президиума НАНБ, профессор Владимир Тимошпольский.

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«Он уволен, причем довольно давно, в начале февраля», — сказали в концерне.

Там не уточнили, произошло увольнение после того, как Сосновский был задержан, или ранее.

В концерне также проинформировали, что с начала февраля, после того, как Сосновский был освобожден от занимаемой должности, исполняющим обязанности гендиректора ОАО был назначен Павел Карпович.

Карпович работает на предприятии уже достаточно давно, на протяжении последних десяти лет он был заместителем гендиректора и курировал в том числе вопросы транзита нефти и технического состояния белорусского участка магистрального трубопровода «Дружба».

Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время информация о Сосновском частично удалена с интернет-сайта предприятия.

По данным КГБ, Сосновский был задержан с поличным — во время получения им взятки в 5 тысяч долларов. Деньги бывшему гендиректору «Гомельтранснефти» были переданы в рамках решения вопроса с заключением контракта с одной из компаний Украины на проведение ремонта на нефтепроводе «Мозырь — Брест». В отношении Сосновского КГБ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси — получение взятки.

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