ЧП в энергетике. Отопительный сезон закончат раньше — Марунич

— К сожалению, такая угроза есть. Может даже она характерна не столько для Киева, а для таких городов как Сумы, где сегодня единственную их ТЭЦ перевели на газ, потому что угля там уже осталось 3500 тонн. В Киеве ситуация проще, потому что в Киеве от угольной ТЭЦ получают тепловую энергию только 10% потребителей — это Дарница, это старая Дарница, это часть Харьковского массива. Остальные работают на газе, и газ пока есть в трубе. Киев за счет того, что он так удачно расположен на этой основной транзитной трубе, у него такие риски минимальны. Поэтому в Киеве такие риски невысокие. А по регионам, там, где угольные ТЭЦ, вот Сумы, да, там риски есть, что у них этот сезон может закончиться в марте.

— А как можно еще экономить? Уменьшить объемы использования энергоносителей. В нашем случае, если речь идет об угле — меньше сжигать угля. Если речь идет о газе — меньше сжигать газа. Естественно, температура энергоносителя будет меньше, горячую воду вообще рано или поздно при такой ситуации придется отключить. А по электричеству просто придется вводить лимиты потребления. Если лимиты не будут исполнены потребителями, то ограничивать их в приказном порядке. В указательном порядке регулятором, точнее оператором энергосистемы.

Из-за блокады активистами железнодорожных путей, в Украину прекращены поставки угля антрацитовой группы с оккупированной части Донбасса. В связи с этим Кабмин с 17 февраля ввел чрезвычайное положение в энергетике. ЧП, в частности, предусматривает веерные отключения электроэнергии. По словам Виталия Кличко, Киеву сейчас такие меры не грозят.

Сейчас запасы угля составляют 25 тысяч тонн. При обычной работе ТЭЦ, их хватило бы на месяц, а при экономном использовании — на 50 дней.

Есть ли какая-то альтернатива для ТЭЦ, которые работают на угле антрацитовой группы?

— Альтернатива — это газ. Тут же в чем логика? Все это строилось при СССР, поэтому альтернативным видом топлива на ТЭЦ является газ. Почему это сделано? Потому что если не будет угля, то можно газом в трубе заменить его. Кстати, обратное неверно. Например, киевская ТЭЦ-5 не может в принципе работать на угле, это тоже очень важно, но пока газа хватает. Поэтому альтернативы нет в настоящее время, кроме газа, но газ будет быстро исчерпываться в украинских хранилищах, соответственно возникает серьезнейшая угроза, что газа не хватит до конца отопительного сезона. И тут вообще уже непонятно, что делать. Я думаю, что Коболев в «Нафтогазе» сейчас бьется в припадке истерики, понимая перспективу, которая ждет его. Он же не накопил достаточный объем, как того требовал Кабмин и Насалик.

Какой возможный выход из этой ситуации?

— Наверное, как-то будут разблокированы поставки угля, я надеюсь на это. Потому что иначе не совсем понятно, как логистически эти объемы, даже иные объемы, доедут, кто заплатит за них более существенную цену, которую придется вкладывать в тариф. Колоссальный комплекс проблем, который невозможно решить быстро и безболезненно для экономики. И поскольку эта экономика через тарифы будет перекладываться на конечного потребителя.

В этой ситуации кроме нормализации путей поставок антрацита на ТЭС и ТЭЦ другого выхода нет. Все другие выходы либо сложные, либо дорогие, либо невозможные в короткий период времени. Поэтому переживать нужно всем, прежде всего, я думаю, власть должна переживать за то, что она просто не обеспечивает нормальные условия для жизнедеятельности и жизни граждан в нашей стране.

Гройсман приглашает всех к обсуждению угольной блокады и ситуации, что сложилась. Не поздновато ли?

— Я вообще не понимаю смысл этой блокады. Она не решает ни одной проблемы, задекларированной блокираторами, а только создает большое количество проблем здесь, внутри страны. Поэтому мне кажется, что власть должна что-то делать, а не взывать, начиная от руководителей СБУ, потом премьера, потом к нему присоединился президент и еще 25 чиновников, которые взывают к чему-то, к здравому смыслу… Пусть они еще в Лигу Наций письмо напишут. Надо решать проблему каким-то образом. По мне, совершается уголовно наказуемое преступление уже на протяжении длительного времени. А власть нас к чему-то призывает.

Если в ближайшие несколько недель не будут разблокированы поставки, то страна столкнется с серьезным проблемам, и потребители — с дефицитом тепловой энергии, электрической энергии. И не факт, что меры, предпринятые властью, которые там инициированы с ужесточением лимитов потребления, могут разрешить эту ситуацию, что будет достаточно вылета из эксплуатации одного-двух блоков АЭС, чтобы страна сразу, резко погрузилась в серьезнейший дефицит электроэнергии. По теплу я бы сказал, что может случиться с газом и теплом в отдельных населенных пунктах, особенно там где угольные ТЭЦ безальтернативные. Поэтому нужно как-то решать проблему с подвозом этого угля. Я думаю, власть должна взять на себя ответственность и разблокировать поставки угля с неконтролируемых территорий. Других простых выходов и безболезненных для потребителей и для отрасли я не вижу.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире «ГС» высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

А политолог Алексей Якубин в эфире «ГС» заявил, что блокада Донбасса — это передел сфер влияния в регионе олигархами, в частности Ахметовым и Коломойским.