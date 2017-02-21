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11:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Власти Приангарья предложили перевозчикам выйти на маршрут Ангарск — аэропорт Иркутска

Поводом для организации нового направления стало обращение жителей АГО.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области предложило перевозчикам выйти на маршрут Ангарск — аэропорт Иркутска. Поводом для организации нового направления стало обращение жителей Ангарского городского округа. Об этом ИА IrkutsMedia сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с обращением жителей Ангарского городского округа министерство Иркутской области предлагает хозяйствующим субъектам, имеющим лицензию на перевозки пассажиров автомобильным транспортом выступить инициатором установления маршрута Ангарск — Иркутск (аэропорт)», — говорится в сообщении.

За более подробной информацией следует обращаться в отдел организации пассажирских перевозок по улице Горького, 31 в Иркутске, кабинет № 333, 334 или по телефону 8 (3952) 28−66−41.

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