Власти Приангарья предложили перевозчикам выйти на маршрут Ангарск — аэропорт Иркутска

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области предложило перевозчикам выйти на маршрут Ангарск — аэропорт Иркутска. Поводом для организации нового направления стало обращение жителей Ангарского городского округа. Об этом ИА IrkutsMedia сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с обращением жителей Ангарского городского округа министерство Иркутской области предлагает хозяйствующим субъектам, имеющим лицензию на перевозки пассажиров автомобильным транспортом выступить инициатором установления маршрута Ангарск — Иркутск (аэропорт)», — говорится в сообщении.