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11:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Власти Хабаровского района: «Солнечный город» не наш, в фекальном деле мы — третья сторона

В районной администрации пояснили, что сети квартала-новостройки принадлежат ООО «СК Солнечная поляна», ему и принимать оперативные меры.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

Тонкости «фекального вопроса» администрации Хабаровского района известны. Однако коммуникации квартала-новостройки не принадлежат муниципалитету. А реакция на разлив канализационных стоков последует только в том случае, если они будут угрожать муниципальной собственности, пояснила корр. ИА AmurMedia пресс-секретарь администрации Хабаровского района Анастасия Нетребина.

Напомним, канализационные сети квартала «Солнечный город» в поселке Мирный Хабаровского района не подсоединены к централизованной системе. Сейчас фекальный вопрос застройщик ООО «СК Солнечная поляна» решает с помощью ассенизаторских машин. Однако, несмотря на то, что вывоз производится без выходных, справиться с таким объемом нечистот невозможно.

— Канализационная сеть принадлежит «Солнечной поляне». А районная администрация ответственна лишь за муниципальную собственность. Вот в январе там было серьезное подтопление сточными водами, была опасность затопления теплотрассы, которая находится в собственности Хабаровского района. Это была угроза, что всю теплотрассу затопит. Тогда мы вызывали унитарное предприятие и они отводили канаву, — пояснила Анастасия Нетребина.

По словам пресс-секретаря главы района, в настоящее время по вопросу канализации ведется судебное разбирательство. Однако, по словам Анастасии Нетребиной, и в суде, и в «фекальном вопросе» в общем, позиция администрации однозначна: «мое дело — сторона».

— Районная администрация в этом вопросе привлечена как третья сторона. Только суд может обязать застройщика технологически присоединиться к муниципальным очистным сооружениям в поселке Мирный. На данный момент решения суда еще нет, — заключила Анастасия Нетребина.

Между тем, складывается впечатление, что на землях района можно осуществлять строительство и эксплуатацию зданий и сооружений любому застройщику с любыми нарушениями.

Пресс-секретарь пообещала держать редакцию ИА AmurMedia в курсе дальнейшего развития событий.

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